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Dışişleri Bakanlığı: “BM Güvenlik Konseyi’nin kuzeybatı Suriye’ye yönelik yardımların 6 ay uzatmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz”
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden Suriye’nin kuzeyine yapılan yardımların devam etmesini sağlayan tasarının temmuz ayına kadar uzatılmasını oybirliğiyle kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden Suriye’nin kuzeyine yapılan yardımların devam etmesini sağlayan tasarının temmuz ayına kadar uzatılmasını oybirliğiyle kabul etti.
Politika 09.01.2023, 18:47
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden Suriye’nin kuzeyine yapılan yardımların devam etmesini sağlayan tasarının temmuz ayına kadar uzatılmasını oybirliğiyle kabul etti.