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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş tazminatı ödemesi istenen karar 73’e karşı 94 “lehte” oy ile kabul edildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş tazminatı ödemesi istenen karar 73’e karşı 94 “lehte” oy ile kabul edildi.
Politika 14.11.2022, 21:49
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş tazminatı ödemesi istenen karar 73’e karşı 94 “lehte” oy ile kabul edildi.