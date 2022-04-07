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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Moskova’nın, savaş suçlarından sorumlu tutulmasını sağlamak için, Rus hükümetine daha büyük maliyetler yüklemek için uluslararası çaba ve Ukrayna’nın yanında durma konusunda her zamankinden daha büyük bir kararlı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO’yu bölebileceğini düşündüğünün ifade ederek, “Ancak NATO daha güçlü ve daha birleşik" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "NATO, doğu kanadını güçlendirmek için Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya’da bulunanlara ek olarak Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya’da da çok uluslu savaş grupları kurdu” dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi üyeliği için yapılan oylamada, 175 ülkenin 93’ünün aleyhte oy kullanması ile İnsan Hakları Konseyi’ndeki üyeliği askıya alındı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi üyeliği için yapılan oylamada, 175 ülkenin 93’ünün aleyhte oy kullanması ile İnsan Hakları Konseyi’ndeki üyeliği askıya alındı.
Politika 07.04.2022, 18:59
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi üyeliği için yapılan oylamada, 175 ülkenin 93’ünün aleyhte oy kullanması ile İnsan Hakları Konseyi’ndeki üyeliği askıya alındı.