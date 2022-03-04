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Rusya BM temsilcisi Vasily Nebenzya, Rus askerlerinin Ukrayna’da nükleer tesise saldırdığını yalanlayarak, "Ukraynalı milliyetçilerin veya diğer terörist güçlerin mevcut durumdan faydalanması engellenmelidir" dedi.
Birleşmiş Milletler ABD Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, "Nükleer tesisler bu çatışmanın bir parçası olamaz" dedi.
Birleşmiş Milletler ABD Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, "Nükleer tesisler bu çatışmanın bir parçası olamaz" dedi.
Politika 04.03.2022, 20:09
Birleşmiş Milletler ABD Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, "Nükleer tesisler bu çatışmanın bir parçası olamaz" dedi.