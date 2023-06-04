Bingöl’de Cevdet Yılmaz coşkusu

Bakanlık, Başbakan Yardımcılığı, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı gibi birçok önemli görevde bulunan Bingöl Eski Milletvekili Dr. Cevdet Yılmaz, yeni Kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev aldı. Yılmaz’ın yeni görevi nedeniyle memleketi Bingöl’de sevinç kutlamaları yapıldı. Vatandaşlar, havai fişekler patlatıp, meşaleler yakıp davul zurna eşliğinde halaylar çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem Kabine üyelerini açıkladı. Daha önce Bakanlık, Başbakan Yardımcılığı, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı gibi birçok önemli görevde bulunan Bingöl Eski Milletvekili Dr. Cevdet Yılmaz, yeni Kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcı olarak açıklanmasının ardından memleketi Bingöl’de büyük sevinç uyandırdı. Bingöl merkezde davul zurnalar çalınırken, Pazar günü yapılacak LGS nedeniyle kutlamalar çok kısa sürdü ancak Genç İlçesi’ndeki sevinç gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Genç İlçesi Kent Meydanı’nda bulunan vatandaşlar, hava fişekler patlatıp meşaleler yakıp davul zurna eşliğinde halaylar çekerek Yılmaz’ın yeni görevini kutladı.

Cevdet Yılmaz’ın yeni görevinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Emrah Davran, “Hükümetin çeşitli kademelerinde yer alan hemşerimiz Dr. Cevdet Yılmaz, Bugün açıklanan yeni kabinede Cumhurbaşkanımız tarafından devletin iki numaralı adamı olarak görevlendirilmiştir. Bu münasebetle gece yarısı bizde kutlama yapmak için toplandık. Bakanımız, inşallah bundan sonraki süreçte vatanımıza, milletimize ve ülkemize daha güzel hizmetler yapmayı nasip eder. Çok ama çok mutluyuz. Hemşerimize verdiği görevden dolayı Cumhurbaşkanımıza da en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” şeklinde konuştu.

Cevdet Yılmaz’ın Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığını kutlamak için alana geldiğini ifade eden vatandaşlardan Emin Yiğit, “Hemşerimiz Dr. Cevdet Yılmaz’ın yeni kabinede Cumhurbaşkanı olarak görev alması bizi çok gururlandırdı. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizlerde bu akşam kendisinin yeni görevini kutlamak için burada bir araya geldik. Hepimiz coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Rabbim muvaffak etsin” diye konuştu.

Vatandaşlardan Orhan Güler ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevine getirilen Dr. Cevdet Yılmaz’ı tebrik ediyorum. Bu kutlu ve zorlu davada kendisinin arkasında olacağımızı bilmesini istiyoruz. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.