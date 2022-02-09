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Binali Yıldırım: “Zorlukların üstesinden gelmenin tek yolu Türk dünyasının birlikte hareket etmesidir”

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi toplantısı sonrası, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Kazakistan’daki olaylardan çıkardıkları dersler olduğunu söyleyen Yıldırım, “Zorlukların üstesinden gelmenin tek yolu Türk dünyasının birlikte hareket etmesidir” dedi.

Politika 09.02.2022, 18:16 09.02.2022, 20:10
Binali Yıldırım: “Zorlukların üstesinden gelmenin tek yolu Türk dünyasının birlikte hareket etmesidir”

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi toplantısı sonrası, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Kazakistan’daki olaylardan çıkardıkları dersler olduğunu söyleyen Yıldırım, “Zorlukların üstesinden gelmenin tek yolu Türk dünyasının birlikte hareket etmesidir” dedi.

İstanbul’da bir otelde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi toplantısı sona erdi. Bu yıl 12’ncisi düzenlenen konseye ilk kez başkan olarak katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Son dönemde Kazakistan’da yaşanan olaylara değinen Yıldırım, Avrasya coğrafyasında meydana gelen olumsuzlukların üstesinden gelmenin tek yolunun birlikte hareket etmekten geçtiği vurgusunu yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin teşkilat için yeri ve önemi hakkında da konuşan Yıldırım, Kıbrıs Türklerinin, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

“Zorlukların üstesinden gelmenin tek yolu Türk dünyasının birlikte hareket etmesidir”

Son dönemde Kazakistan’da yaşanan olayları örnek göstererek, bu tür olumsuz durumların üstesinden gelmenin tek yolunun birlikte hareket etmek olduğunu belirten Yıldırım, “Bölgemizde, Avrasya coğrafyasında jeopolitik, jeoekonomik olaylar gittikçe önemli hale gelmiştir. Özellikle Karabağ zaferinden sonra Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan çatışmalar, Kazakistan’da bu yılın başında meydana gelen olaylar, yine bölgede Afganistan’ın içinde bulunduğu durum ve Türkiye’nin hem 15 Temmuz hem de 40 yıl boyunca devam eden bölücü teröre karşı verdiği mücadele, bölgede çeşitli sınamaların geçmişte olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini göstermektedir. Bütün bu zorlukların üstesinden gelmenin tek yolu Türk dünyasının birlikte hareket etmesi ve birlikte güçlü bir duruş sergilemesinden geçiyor. Bilindiği gibi ocak ayı başında Kazakistan’da maalesef istenmeyen olaylar yaşandı. Şiddet ve terör faaliyetleriyle ülkenin huzurunu, istikrarını bozmaya yönelik çalışmalara şahit olduk. Olayların kontrol altına alınmış olmasından ve yeni hükümetin göreve başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Beyefendi duruma tamamen hakim olmuş, Kazakistan’da huzur ve istikrar sağlanmıştır. Bu kargaşada, bu anarşide Almatı ve diğer yerlerde hayatını kaybeden Kazak vatandaşları vardır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

“Daha fazla bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız”

Avrasya coğrafyasında yaşanan olumsuz olaylardan önemli dersler çıkardıklarını söyleyen Binali Yıldırım, “İstikrar, bir ülke için çok önemlidir. İstikrarın ne anlama geldiğini, huzurun ne anlama geldiğini en iyi bilen ülke biziz. Biz 40 yıla varan bir süredir terörle mücadele ediyoruz. Ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan hain odaklara karşı çok çetin bir mücadele veriyoruz. Hamdolsun bunda da büyük başarı sağladık. Ne Kazakistan ne başka bir üye ülkenin bu ve buna benzer olayla karşılaşmaması en büyük temennimizdir. Bunun için de daha yakın çalışmamız, daha fazla uyanık olmamız, ’Su uyur, düşman uyumaz’ misali gerekli tedbirleri almamız icap ediyor. Kazakistan’da yaşanan olaylardan elbette çıkaracağımız dersler var. Bu da daha fazla bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve her türlü düşmanlığa karşı birlikte hareket edeceğiz” diye konuştu.

“Kıbrıs Türkleri, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır”

Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin teşkilattaki yeri ve önemi hakkında ise, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gelince, Kıbrıs Türkleri Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Özellikle, Türk Devletleri Teşkilatının faaliyetlerinde Kuzey Kıbrıs’ın yer alması için gayret gösteriyoruz. Sadece burada değil, birçok uluslararası organizasyonda bunu yapmaya çalışıyoruz. Son olarak 22-24 Ekim 2021 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Türk Medya Konseyi Forumuna bizzat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Kasım’da gerçekleştirdiğimiz tarihi 8’inci Türk Devletleri Zirvesinde ifade ettiği gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı ile olan münasebetlerini daha da artıracak düsturuna uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bir sonraki toplantı temmuz ayında Kırgızistan’da yapılacak”

Konseyin çalışmalarının önümüzdeki dönemde de aralıksız devam edeceğini aktaran Yıldırım, “Aksakallar Konseyi Başkanı olarak da diğer üye ülkelere ziyaretler gerçekleştireceğiz. Daha önce Kazakistan’a ilk ziyaretimizi yapmıştık. Kırgızistan, Özbekistan ve ilerleyen dönemde de Türkmenistan ile Azerbaycan ziyaretlerimiz gerçekleşecek. Velhasıl, Aksakallar Konseyi olarak teşkilatın hedefleri doğrultusunda yoğun bir çalışma programı içerisinde olacağız. Bir sonraki toplantımızı da önümüzdeki temmuz ayı içerisinde Kırgızistan’da yapma kararı verdik” şeklinde konuştu.

#aksakallar #Binali Yıldırım
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