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Binali Yıldırım öğrencilerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Eskişehir’de buluştuğu üniversite öğrencilerinin Ukrayna sorusu üzerine, "Savaşın başlamaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her yolu denedi" dedi.

Politika 01.03.2022, 17:41
Binali Yıldırım öğrencilerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Eskişehir’de buluştuğu üniversite öğrencilerinin Ukrayna sorusu üzerine, "Savaşın başlamaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her yolu denedi" dedi.

Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Sazova Mahallesinde bulunan Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nde öğrenciler ile bir araya geldi. Burada öğrencilerin sorularını cevaplayan Yıldırım, özellikle gelişen teknoloji ve bilişime dikkat çekti. Tecrübelerini öğrencilere aktaran Yıldırım, zaman zaman ise anılarından bahsetti.

“Rusya ve Ukrayna ile derin ilişkilerimiz var”

Öğrencilerden gelen Ukrayna ile Rusya savaşı ile ilgili soruyu cevaplayan Binali Yıldırım, Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna ile 40 milyar dolarlık ticaret hacminin olduğunu söyledi. Karadeniz’e giriş kapısının Türkiye olduğunu hatırlatan Binali Yıldırım, “Ukrayna’yı hem NATO’ya hem de Avrupa Birliğine almak istediler. Rusya’da buna itiraz etti. Rusya, ‘Doğu’ya doğru genişlemenize razı değilim, bunu yapmayın’ dedi. Bu inatlaşma yıllar geçtikçe arttı. Bunun üzerine Kırım işgali oldu. Kırım’ı Rusya 2014’de aldı. Ne Amerika ne de Avrupa, Ukrayna ile ilgili politikasında bir değişiklik yapmadı. İşler bu noktaya geldi. Hiçbir savaş haklı değildir. Savaşın kazananı olmaz. En kötü barış bile savaştan daha iyidir. Bizim konumumuz çok özel. Karadeniz’e giriş kapısı Türkiye’dir. Çanakkale ve İstanbul Boğazı, Karadeniz’e diğer ülkelerin açıldığı kapı bizden geçiyor. Hem Ukrayna ile hem de Rusya ile derin, tarihten gelen, ekonomik ve enerji ilişkilerimiz var. Rusya ile Türkiye’nin toplam ticareti 33 milyar dolar, Ukrayna ile 7 buçuk milyar dolardır. Kabaca 40 milyar dolar ticaretimizim olduğu 2 ülkeden bahsediyoruz. Bu da toplam ticaret hacmimizin yüzde 10’u mertebesinde. Bu iki ülkeden, ülkemizi ziyaret eden insan sayısı 8 milyon. Bizden de oraya giden milyonlarca insan var. Dolayısıyla burada meydana gelen bir istikrarsızlık” diye konuştu.

“Savaşın başlamaması için Cumhurbaşkanımız her yolu denedi”

Rusya Ukrayna savaşında Türkiye’nin ilk andan itibaren Montrö Antlaşmasına uygun olarak durması gerektiği yerde durduğunu söyleyen Genel Başkan Vekili Yıldırım, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bu adaletsiz ve dengesiz savaşın başlamaması için de Cumhurbaşkanımız kişisel olarak ve Türk dış politikası olarak her yolu denedi. Maalesef başarılamadı. Halen çabalarımız devam ediyor. Ümit ederim ki aklıselim sonunda gelip gelir. ‘Cumhurbaşkanımız uzun süreden beri dünya beşten büyüktür’ diyor. Burada kastedilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Güvenlik konseyinin 5 tane daimi üyesi var. Bunlar; Amerika, Rusya, İngiltere Fransa ve Çin. Bu beşinden bir tanesi hayır deyince bir karar çıkmıyor. Rusya’nın içerisinde bulunduğu durumda kimse evet demesini beklemesin. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir oldu-bitti ile kurulan bir BM Sistemi, bugün insanlığın ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Bunun mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Bu hakkı onlara kim verdi. Kendi kendilerine verdikleri bir haktır. Bugün ekonomi, nüfus ve etki alanı olarak birçok ülke olmasına rağmen, onların BM’de söz hakkı yok ve bölgesel, küresel bağışta söz hakkı tahsis edilemiyor. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu adil olmayan bu savaşı bitirmek için gayretlerimiz devam edecek. Sivillerin ve masum bebeklerin ölmemesi için bütün dünyanın üzerine düşen görevler var.”

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