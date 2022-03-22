Binali Yıldırım: “İpek Yolu ortak koridorunun geliştirilmesi öncelikli amacımızdır”

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, asırlar boyu insanlığa hizmet eden tarihi İpek Yolu ortak koridorunun kuzey güney koridorları da dahil olmak üzere geliştirilmesinin öncelikli amaçları olduğunu bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev ile görüştü. Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konularının ele alındığı görüşmede konuşan Bakan Amangeldiyev, iki ülke arasındaki 2 milyar dolarlık ticaretin mevcut potansiyeli yansıtmadığını ve bunun daha da artırılması gerektiğini belirtirken, “Ülkeye gelen yatırım, ülkeden çıkan yatırım hacmini aştı” dedi. Yatırımların garanti edilmesi konusunun devlet başkanının sıkı kontrolünde olduğunu kaydeden Amangeldiyev, ikili ticaretin artırılması amacıyla Türkiye’ye ortak yatırım fonu oluşturmayı önerdiklerini ifade etti.

“Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesini önemli görüyoruz”

Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet daha sonra Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı’na geçerek Bakan Erkinbek Osoyev ile bir araya geldi. Yıldırım, kardeş Kırgızistan’da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Amacımız ulaştırma ve iletişim başta olmak üzere Türkiye-Kırgızistan arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek. Aynı zamanda da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri arasında ulaşım ve iletişim bağlarını daha da güçlendirmek” dedi. Son zamanlarda bölgede yaşanan olumsuzluklarla, TDT’nin bulunduğu coğrafyada çok daha önemli sorumlulukları olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Yıldırım, “Asırlar boyu insanlığa hizmet eden tarihi İpek Yolu ortak koridorunun kuzey ve güney koridorları da dahil olmak üzere geliştirilmesi bizim öncelikli amacımızdır” diye konuştu. Yıldırım, yaşanan şartlar ve avantaj bakımından ortak koridorun çok daha önemli hale geldiğini söyleyerek, Türkiye’nin Avrupa’dan Anadolu toprakları üzerinden geçecek ve Hazar Denizi’ne kadar uzanacak bir demiryolu yaptığına dikkat çekti. Hazar’ın doğusundan Çin’e kadar uzanan bu alanda faaliyetlerin yapıldığını belirten Yıldırım, “Bu bağlamda Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu hattı projesini çok önemli görüyoruz” ifadesini kullandı.

Bakan Osoyev, hem TDT kapsamında hem de ikili alanda ilişkileri geliştirmeye her zaman açık olduklarını belirtti.

Yıldırım’a ziyaretinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve diğer heyet üyeleri eşlik ediyor. Yıldırım’ın Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Meclis Başkanı Talant Mamıtov ile görüşmeler gerçekleştirmesi ve Kırgızistan’daki Ahıskalı Türkleri’ni kabul etmesi bekleniyor.