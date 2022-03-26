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Binali Yıldırım: “Erdoğan 1 ayda 35 liderle görüştü, Ukrayna’daki sıkıntının durması için”

İSTANBUL (İHA) – AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Recep Tayyip Erdoğan bir ayda 35 liderle ya yüz yüze görüştü, ya telefonda görüştü. Niye, Ukrayna’da, Rusya’da bu sıkıntının, operasyonun durması için. Biz yaşatmayı hedefleyen bir anlayıştan geliyoruz” dedi.

Politika 26.03.2022, 22:33
Binali Yıldırım: “Erdoğan 1 ayda 35 liderle görüştü, Ukrayna’daki sıkıntının durması için”

İSTANBUL (İHA) – AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Recep Tayyip Erdoğan bir ayda 35 liderle ya yüz yüze görüştü, ya telefonda görüştü. Niye, Ukrayna’da, Rusya’da bu sıkıntının, operasyonun durması için. Biz yaşatmayı hedefleyen bir anlayıştan geliyoruz” dedi.

Sancaktepe’de Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Sancaktepe Danışma Meclisi toplantısı AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün katılımıyla gerçekleştirildi.

“Bu ülkenin başbakanını, bakanını ipe gönderen alçaklık bu tarihlerde görüldü. İnsanlık ayıbı burada görüldü”

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, “30 trilyon dolar ticaretin döndüğü bir coğrafyada bulunuyoruz. Gözü Türkiye’de olan 2 milyar insan var. Onun için Recep Tayyip Erdoğan bir ayda 35 liderle ya yüz yüze görüştü, ya telefonda görüştü. Niye? Ukrayna’da, Rusya’da bu sıkıntının, operasyonun durması için. Biz yaşatmayı hedefleyen bir anlayıştan geliyoruz. AK Parti iktidarından önce sıralama nasıldı? Önce devlet sonra bürokrasi, sonunda da millet. Millet çalışacak çabalayacak, bürokrasiye, devlete hizmet edecek. AK Parti iktidarı bunu tam tersine çevirdi. Millet hem tepede, bürokrasi onun altında devlet de onun altında. Yani milletine efendilik yapmayan, milletine hizmet yapan bir anlayış var. Bir liderimiz var. Bir partimiz var. AK Parti anlayışı 20 yıldır devam ediyor.

70’te nasıldı? Anarşiden, zayıf hükümetlerden illallah eden, enflasyonda, ekonomide büyük bedeller ödeyen bir Türkiye. Sekiz ayı geçmeyen bir hükümet ömrü. Sürekli müdahaleler, sürekli darbe girişimleri. Bu ülkenin başbakanını, bakanını ipe gönderen alçaklık bu tarihlerde görüldü. İnsanlık ayıbı burada görüldü. Ve onlara, o adaya itibarını veren yine AK Parti oldu, Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Rize Artvin arasına dünyanın beşinci, Avrupa’nın ikinci denize yapılmış havaalanını da bitirdik. Onu da yakında açacağız. Gümüşhane Bayburt arasında bir havaalanına daha başladık. O da bitmek üzere. Onu da açacağız” dedi.

“Sancaktepe Belediyesi’nin yaptıkları burada, İstanbul’da 3 yıldır iktidarda olan CHP’li İBB’nin yaptıkları nerede”

AK Parti İl Başkanı Kabaktepe ise, “AK Partimizin iki danışma meclisi arasında yaptığını CHP’li belediyeler üç senede yapamıyor. Ben de diyorum ki, Sancaktepe Belediyesi’nin yaptıkları burada İstanbul’da 3 yıldır iktidarda olan CHP’li İBB’nin yaptıkları nerede? Muhalefetler değişebilir, ittifaklar değişebilir. Tayyip Erdoğan karşıtlığı bazılarınca bir modaya dönüşebilir. İktidar hırsı düşmanları bile ortak haline getirmiş olabilir. Okyanuslar ötesinden bile devlet başkanları ‘Bu seçimde Türkiye’deki dostlarımıza yardım ederek Tayyip Erdoğan’ı indirmemiz lazım’ diyebilir. Bunların hepsi değişebilir. Ama değişmeyen hakikat var. O nedir? Sancaktepe, İstanbul, Türkiye 2023’te yeniden Erdoğan’ı başkan yapacağız. AK Parti kadroları kendileriyle sadece gurur duymakla değil, bu memlekete hizmet etme aşkıyla da yollarına devam ediyor. Barışı inşa eden ülke Türkiye’dir, dünyanın diplomasi merkezi olan ülke, Türkiye’dir. Bunun mimarı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarına da selam olsun diyorum. Yine kazanacağız. Yeniden kazanacağız. Yine yeniden Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yapacağız” dedi.

"İBB günde 13 bin ekmek dağıtırken biz 20 bin ekmeği 50 ayrı noktamızda vatandaşımızla buluşturduk”

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de, “Ben içinde bulunmaktan onur duyduğum bu siyasi hareketin imanlı, güneş yüzlü çocuklarıyla 2023’te büyük bir zaferin mimarı olacağımıza gönülden inanıyorum. 2024’te de bir destan yazarak öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek düsturunu kalbimde hissediyorum. Biliyorsunuz CHP’li İBB döneminde metro akslarımız ne oldu? Yenidoğan’da ölü toprağıyla dolduruldu maalesef. Hafriyat kamyonlarıyla dolduruldu. Her yerde bozulan İETT otobüslerini görür olduk. Raylı sistemler, inanılmaz arızalar, şimdiye kadar görmediğimiz, tanık olmadığımız şekilde arızalar yapmaya başladı. Hayvan barınakları adeta ölüm kamplarına döndü. Maalesef asırlık ağaçlar bile bunlara dayanamayıp kanser oldu.

Mülkiyet sorunlarımız ilçemizde eskiden beri gelen sorunlar. 811 tane tapuyu geldiğimiz günden beri vatandaşlarımıza tapularını teslim ettik. Kangren olmuş bir yaramız daha vardı, Fatih Mahallesi’nde. Orayı da çözdük ve 170 tane tapuyu da önümüzdeki hafta inşallah mülk sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.

“Kişi başına düşen 9.7 metrekarelik yeşil alanı gayret ettik, çabaladık, her bulduğumuz yere park yaptık, değerlendirdik ve kişi başına 14 metrekareye kadar çıkardık ilçemizde” diyen Döğücü, “Belediyemizin giriş katına da çok güzel ve büyük bir kütüphane yapmanın planlarını, programlarını yapıyoruz. Yakında onun da müjdesini inşallah vereceğiz. Bütün dünya belediyeciliği bizden öğrendi. Cumhurbaşkanımızın başladığı ve Başbakanımızın da o dönemden beri yol arkadaşı olduğu belediyecilik anlayışıyla, biz insana dokunan, gönlüne dokunan, hayatına dokunan belediyecilik anlayışıyla başladık. Yurt dışında belediye toplantılarına katılıyoruz. İnanın hiçbirinde Türkiye’deki sosyal belediyecilik anlayışının bir zerresini göremezsiniz. Bu belediyecilik Türkiye’de var, İstanbul’da var, Ankara’da her ilimizde, AK Partili belediyeler de var.

İBB Halk Ekmek büfelerinin önünde vatandaşlarımızı kasten ve bilerek kuyrukların önüne getirip orada o kuyrukların önünde görüntüler vermeye çalıştı. Bunu biz kendimize yediremedik. Bu Halk Ekmek büfelerinin önündeki görüntülere vicdanımız el vermedi. Ve ucuz ekmek uygulamasını başlattık. 1.25’ten ekmekleri, İBB günde 13 bin ekmek dağıtırken biz 20 bin ekmeği 50 ayrı noktamızda vatandaşımızla buluşturduk. Ve öyle bir kelebek etkisi yaptı ki, artık halk ekmek kuyruğu diye bir hikaye kalmadı” dedi.

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