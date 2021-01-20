Binali Yıldırım Edirne’de

Türkiye Cumhuriyeti’nin 27’nci ve son Başbakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28’inci Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, partisinin kongresine ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Edirne’ye geldi.

İlk olarak AK Parti Edirne İl Başkanlığının 7. Olağan İl Kongresi’ne katılan Binalı Yıldırım, partilileri tarafından sevgi seli ile karşılandı. Yıldırım, kongre öncesi kısa bir konuşma yaparak, 2023 hedefleri ile ilgili bilgiler verdi. Kongrenin ardından Yıldırım ve beraberindeki heyet, Edirne Valiliği’ne gelerek Vali Ekrem Canalp’i makamında ziyaret etti.

Oda ve borsa başkanları ile bir araya geldi

Yıldırım, valilik ziyaretinin ardından Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının (ETSO) ev sahipliğinde düzenlenen, oda ve borsa başkanlarının katıldığı istişare toplantısına katıldı. Yıldırım, istişare toplantısının ardından AK Parti Edirne İl Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışına katıldı ve kentten ayrıldı.

Öte yandan, tek liste ile yapılan AK Parti İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi’nde il başkanı Belgin İba ve ekibi, 466 delegenin sandığa gitti ve 460 geçerli oy ile yeniden göreve seçildi.