Bilecik’te Millet İttifakı çatırdadı

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Hakan Sakarya’nın paylaşımı sonrası, 2019 yerel seçimlerinde Bilecik merkezde ittifak yapan CHP ile İYİ Parti arasında gerginlik yaşandı.

2019 yerel seçimlerinde CHP ile İYİ Parti Millet İttifakı altında birleşerek, CHP’den Semih Şahin’i desteklemişti. Seçimde Semih Şahin belediye başkanlığını kazanmış, ardından bir rüşvet soruşturması nedeniyle geçici olarak görevden alınmıştı. Bu sürede belediye meclisinde yapılan seçimlerden CHP’li Muharrem Tüfekçioğlu başkan vekili olarak seçilmiş, ardından aldığı bir ceza sonrası vekilliği düşürülmüştü. Yine seçime giden belediye meclisi bu sefer CHP’li Melek Mızrak Subaşı’yı seçmişti. Aradan geçen süre zarfında Subaşı’nın yaptığı çalışmalar ittifak ortağı İYİ Parti tarafından eleştirildi. İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Hakan Sakarya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İttifak Partisi il başkanını olarak soruyorum. Semih başkanın projelerinin hangisini gerçekleştirdiniz. Orada burada fotoğraf vermek dışında" paylaşımı yaptı. Bu paylaşım şok etkisi oluştururken, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nın ne cevap vereceği merak konusu haline geldi.