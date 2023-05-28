Bilecik’te kutlamalar başladı, kalabalık Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüyor

Bilecik’te sandıkların yüzde 100’ü açılırken, AK Partililer kutlama konvoyu oluşturdu. İl Başkanlığı önünden binlerce kişi yürüyerek Cumhuriyet Meydanı’na doğru hareket ediyor.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri Bilecik’te resmi olmayan sonuçlara göre yüzde yüz sonuçlanırken, Türkiye genelinde de sandıkların yüzde 98’i açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken, Bilecik’te de birinci parti çıktı. Seçimi AK Parti Bilecik İl Başkanlığında takip eden Milletvekili Halil Eldemir ve İl Başkanı Serkan Yıldırım ve partililer büyük sevinç yaşadı. Burada İHA muhabirine duygularını anlatan Yıldırım, çok mutlu ve gururlu olduklarını anlatacak kelime bulamadığı söyledi.

Milletvekili Eldemir ise, "Şükürler olsun bütün milletimize teşekkür ediyoruz. Bilecikli hemşerilerimiz yüzde 53,50’lik oranla Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçti. Bu sevinç ve heyecanla yeni Türkiye sevinci başlamış oldu. Allah’ın izniyle bu kutlu yürüyüşte birlikte olacağız" dedi.