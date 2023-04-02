Bilecik’te çifte vatandaşlar Bulgaristan genel seçimleri için sandığa gitti

Bulgaristan’da bugün yapılan erken genel seçimlerde Türkiye’deki çifte vatandaşlar için de 23 ilde 162 sandık kurulurken, bu illerden bir tanesi Bilecik oldu. Yüzlerce çifte vatandaş Bilecik’te oy kullandı.

Bulgaristan vatandaşları bugün yapılan genel seçimlerde Türkiye dâhil 62 ülkede oy kullanmaya başladı. Bulgaristan’daki erken genel seçimlerde çifte vatandaşların oy kullanabilmeleri için Türkiye’deki 23 ilde 162 sandık kuldu. Bursa, İstanbul ve İzmir gibi çifte vatandaşların yoğun yaşadığı illerin yanı sıra Bilecik’te de çifte vatandaşlar oy kullanmaya başladı.

Türkiye’deki çifte vatandaşlar için sandıklar 07.00’de açılan sadıklar, 20.00’de kapanacak. 21 parti ve koalisyon yarışacak olan seçimlerde Bilecik merkez Malhun Hatun İlkokulu’nda kurulacak sandıklarda kentte yaşayan çifte vatandaşlar oy kullandılar.

"Bulgaristan’daki Türk partisine destek çıkmak için oylarımızı kullanıyoruz"

Bilecik göçmenler temsilcisi Orhan Şenkurt, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün 23 ilde olduğu gibi Bilecik’te de sandık kuruldu. Yaklaşık 10 yıldır sandık kuruluyor. Son 2 yılda Bulgaristan’da hükümet kurulamadığı için 5’inci kez sandığa gidiyoruz. Bilecik ve ilçelerinde yaşayan çifte vatandaşlar oylarını rahatlıca kullanabiliyorlar. Şuana kadar yaklaşık 110 kişi oy kullandı, bu sayının 200 olması bekleniyor. Bulgaristan’daki Türk partisine destek çıkmak için oylarımızı kullanıyoruz. İnşallah bu kez hükümet kurulur" dedi.

Öte yandan, çifte vatandaş statüsündeki Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, kentte kurulan sandığa giderek oyunu kullandı.