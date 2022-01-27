Biden’ın yeni Yüksek Mahkeme yargıcı adayı siyahi bir kadın olacak

ABD Başkanı Joe Biden, emeklilik kararı alan Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen Breyer’ın yerine siyahi bir kadın aday göstereceğini açıkladı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen Breyer’ın emeklilik kararı almasının ardından 9 üyesi bulunan Yüksek Mahkeme’de 1 koltuk boşaldı. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, Yargıç Breyer’in yerine siyahi bir kadın aday göstereceğini açıklayarak, kararını şubat ayı bitmeden duyuracağını ifade etti.

Biden, "Sürecimiz titiz olacak. Yargıç Breyer’in mirasına layık adayı seçeceğim" ifadelerini kullanarak, "Aday göstereceğim kişi olağanüstü niteliklere, karaktere, deneyime ve dürüstlüğe sahip biri olacak ve bu kişi Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi’ne aday gösterilen ilk siyahi kadın olacak" dedi.

Biden, başkanlık seçimleri öncesi yürüttüğü kampanyada bu konu hakkında söz verdiğini ifade ederek, “Bu sözü tutacağım” dedi.

Breyer’ın emekli olması ile Başkanı Biden, ilk Yüksek Mahkeme yargıcı adayını seçecek.