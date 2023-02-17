Biden’ın sağlık raporu “Başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun”

ABD Başkanı Joe Biden’ın doktoru Kevin O’Connor, yapılan rutin muayenenin ardından Biden’ın sağlıklı ve dinç olduğunu belirtilerek, başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirmeye uygun olduğu belirtildi.

ABD’de başkanlık görevini tam olarak yerine getirip getiremeyeceğine yönelik iddialarla sık sık gündeme gelen 80 yaşındaki Joe Biden’ın sağlık raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Doktor Kevin O’Connor, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde yapılan muayenenin ardından raporunda Biden için “Başkanlık, başkomutanlık, devlet başkanlığı gibi görevlerini yerine getirmeye uygun” ifadelerini kullandı. Biden’a göğsündeki bir lezyon için biyopsi yapıldığını söyleyen Kevin O’Connor, henüz sonuçlarının çıkmadığını belirtti. O’Connor, son derece detaylı bir nörolojik muayeneden geçirilen Biden’ın, parkinson gibi nörolojik bir hastalığı bulunmadığını kaydetti. O’Connor, Biden’ın sürekli boğazını temizlemesinin ve öksürüğünün ise reflüden kaynaklandığını, Covid-19’dan kaynaklı herhangi bir semptom görülmediği de vurguladı.

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olma unvanına sahip Biden, ikinci dönem için 2024’te aday olabileceğinin sinyallerini vermişti.