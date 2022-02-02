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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 2 bini Polonya ve Almanya’ya, bini Romanya’ya olmak üzere Doğu Avrupa’ya 3 bin ABD askeri gönderileceğini doğruladı.
Biden’ın Doğu Avrupa’daki NATO ülkelerine asker gönderilmesini onayladığı iddiası
ABD Başkanı Joe Biden’ın Doğu Avrupa’daki NATO ülkelerine 3 bin asker gönderilmesini onayladığı iddia edildi.
Politika 02.02.2022, 18:08
ABD Başkanı Joe Biden’ın Doğu Avrupa’daki NATO ülkelerine 3 bin asker gönderilmesini onayladığı iddia edildi.
Adı açıklanmayan ABD’li bir yetkilinin, The Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, "önümüzdeki günlerde" Doğu Avrupa’ya 3 bin ABD askeri konuşlandırılmasını onayladı. İddiaya göre, 2 bin asker bu hafta Polonya ve Almanya’ya gönderilecek. Bin asker ise Romanya’ya sevk edilecek.
Biden, 28 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada yakın zamanda Doğu Avrupa’daki NATO ülkelerine asker gönderileceğini ifade etmişti.