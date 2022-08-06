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Biden’ın Covid-19 testi negatif çıktı

ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.

Politika 06.08.2022, 22:08
Biden’ın Covid-19 testi negatif çıktı

ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden’a 30 Temmuz’da yapılan Covid-19’un testinin de pozitif çıkmasının ardından yeniden karantinaya girmişti. Biden’ın doktoru Kevin O’Connor yayınladığı mektupta, Biden’a yapılan son Covid-19 testinin negatif çıktığını ifade ederek, ikinci bir negatif teste kadar Biden’ın Beyaz Saray’da kendini tecrit edeceğini söyledi.

79 yaşındaki Biden’a 21 Temmuz’da yapılan ilk Covid-19 testi pozitif çıkarken 27 Temmuz’da yapılan iki testinde negatif çıkması sonrası karantinası sona ermişti. 30 Temmuz’da ise Biden’ın Covid-19 testi yeniden pozitife dönmüştü. O’Connor, Biden’ın testinin yeniden pozitif çıkmasını antiviral ilaç Paxlovid alan hastaların küçük bir yüzdesinde görülen "geri tepme" vakası olarak tanımlamıştı.

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