Biden’dan yeni gaf

ABD Başkanı Joe Biden enflasyona ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı karıştırarak Ukrayna yerine "Irak" dedi. Biden daha sonra Irak’taki görevinden ABD’ye döndükten sonra hayatını kaybeden oğlu Beau için, “Irak’ta öldü” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida’da Hallandale Beach’te Enflasyon Azaltma Yasası’na ilişkin yaptığı konuşmada yeni bir gafa daha imza attı. Biden konuşmasında, "Irak’taki savaş nedeniyle enflasyon şu anda dünya çapında büyük bir sorun. Pardon, Ukrayna’daki savaş. Irak’ı düşünüyorum, çünkü orası oğlumun öldüğü yer" dedi.

Öte andan Biden’ın oğlu Beau, Irak’taki görevinden döndükten sonra 2015 yılında Maryland’deki Walter Reed Ulusal Tıp Merkezi’nde beyin kanserinden hayatını kaybetmişti.