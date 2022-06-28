banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler

Biden’dan Türkiye-İsveç-Finlandiya ortak memorandumuna ilişkin açıklama: “Zirveye harika bir başlangıç”

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO dörtlü görüşmesine ilişkin, "Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya davetine yönelik kritik bir adım ve zirveye harika bir başlangıç” dedi.

Politika 28.06.2022, 23:28
Biden’dan Türkiye-İsveç-Finlandiya ortak memorandumuna ilişkin açıklama: “Zirveye harika bir başlangıç”

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO dörtlü görüşmesine ilişkin, "Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya davetine yönelik kritik bir adım ve zirveye harika bir başlangıç” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İspanya’nın başkenti Madrid’de Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO dörtlü görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Varılan memorandum nedeniyle Türkiye, İsveç ve Finlandiya’yı kutluyorum” diyen Biden, “NATO’yu güçlendirecek ve müşterek güvenliğimizi destekleyecek Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya davetine yönelik kritik bir adım ve zirveye harika bir başlangıç” dedi.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu