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Biden’dan Putin’e Ukrayna konusunda “gerilimi düşür” çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna’nın doğusunda yaşanan gerilimde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunurken, Ukrayna’nın işgali durumunda ABD ve müttefiklerinin saldırıya karşılık vereceğini söyledi.

Politika 31.12.2021, 03:05
Biden’dan Putin’e Ukrayna konusunda “gerilimi düşür” çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna’nın doğusunda yaşanan gerilimde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunurken, Ukrayna’nın işgali durumunda ABD ve müttefiklerinin saldırıya karşılık vereceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tansiyonun yükselmesine yol açan Ukrayna konusunu ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. TSİ 23.35’te başlayan görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. İki lideri son 1 ayda ikinci kez bir araya getiren görüşmeye dair Beyaz Saray’dan açıklama geldi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki yazılı açıklamasında, “Başkan Biden, Rusya’yı Ukrayna ile tansiyonu düşürmeye çağırdı. Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı daha fazla işgal etmesi halinde ABD ve müttefiklerinin kararlı bir şekilde yanıt vereceğini açıkça belirtti” ifadelerini kullandı. Sözcü Psaki, “Biden ayrıca, önümüzdeki yılın başlarında NATO-Rusya Konseyi aracılığıyla NATO’da ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nda ikili Stratejik İstikrar Diyaloğu ile başlayarak diplomasiye olan desteğini dile getirdi. Biden, bu diyaloglarda önemli ilerlemenin, tansiyonu yükseltmek yerine düşürme ortamında gerçekleşebileceğini yineledi” ifadelerini kullanarak Biden’ın Putin’e Ukrayna sorunun çözümünde diyalog ve diplomatik yolları işaret ettiğini belirtti.

Kremlin: “ABD, Ukrayna’da saldırı silahı konuşlandırma niyetinde değil”

Kremlin Dış Politika Danışmanı, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov’dan da görüşmeye dair açıklama geldi. Uşakov, görüşmede bir nükleer savaş ihtimalinin kabul edilemezliğinin vurgulandığını ifade ederek, "Başkan Biden’ın görüşme sırasında bir nükleer savaşın başlatılamayacağını ve bunun kazananı olmayacağını birkaç kez vurgulaması çok önemli. Amerikalılar, ABD ve Rusya’nın dünyadaki en büyük nükleer potansiyeli olduğunu düşünerek bundan hareket ediyorlar" dedi. Liderlerin Avrupa’nın güvenliği ve Ukrayna konularını ele aldıklarını hatırlatan Uşakov, "Biden, Rusya ve ABD’nin hem Avrupa’da hem de dünyanın başka yerlerinde barış ve güvenliği sağlama çabalarında kilit bir rol oynayabileceğini ve oynaması gerektiğini vurguladı. Bu görüşme sırasında ABD tarafından duyulan ana nokta, Başkan Biden’ın, ABD’nin Ukrayna’da saldırı silahları konuşlandırma niyetinde olmadığını açıkça belirtmesiydi" ifadelerini kullandı. ABD’nin Ukrayna’ya saldırı silahları konuşlandırmayacağına yönelik ifadelerine Vladimir Putin’in karşılık verdiğini aktaran Uşakov, "Başkan Putin bu konunun Amerikalılara önerilen ve yapılması planlanan kapsamlı müzakerelerde masada olması planlanan dosyalardan biri olacağını kaydetti" dedi.

Uşakov liderlerin iki ülke arasındaki ilişkilere değinmediğini belirterek, "Bu görüşme tamamen güvenlik garantileri konularına ayrılmıştı. İkili ilişkiler gündemde yer almadı. Güvenlik garantileri konusundaki müzakerelerin başarılı olması halinde bunun doğal olarak belirli bir normalleşmeye ve hatta belki de genel olarak ikili ilişkilerde bir iyileşmeye yol açacağı fikri vurgulandı" ifadelerini kullandı.

“Endişelerimiz doğrultusunda somut sonuç bekliyoruz”

Biden ile Putin’in aralarındaki müzakereleri yeni yılda da sürdürme kararı aldığını belirten Uşakov, "Liderler yeni yıl sonrasında da telefonla temasları sürdürme konusunda anlaştılar. Taraflar Cenevre’deki görüşmelere ek olarak müzakereleri diğer yollarla takip edeceklerini kaydetti. Gerektiğinde birbiriyle iletişim kuracak ve müzakere heyetlerine talimatlar verecekler" dedi. 10 Ocak’ta yapılması planlanan Rusya- ABD müzakerelerinden sonra başkanların görüşme gerçekleştirebileceğini söyleyen Uşakov, "Başkanların böyle bir görüşme planlamaları oldukça ihtimal dahilinde. O zaman değilse başka zaman. Önemli olan başkanların temasları sürdürme konusunda anlaşmaları. Başkan Putin bu müzakerelere büyük önem verdiğimizi, ancak müzakerelerin gevezeliğe dönüşmemesi gerektiğini söyledi. Bu nedenle öncelikle sadece müzakere sürecinin kendisini beklemiyoruz, endişelerimiz doğrultusunda somut sonuçlar bekliyoruz" dedi.

Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesinin, 10 Ocak’ta ABD ile Rusya arasında Ukrayna konusunda gerçekleştirilecek güvenlik görüşmelerini şekillendirmesi bekleniyor.

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