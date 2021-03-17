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Biden’dan Putin çıkışı: “Putin bir katil"

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan kanalı ABC’ye verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “katil” olduğunu ve ABD Başkanlık Seçimleri’ne müdahale etmesinin "bedelini ödeyeceğini" söyledi.

Politika 17.03.2021, 16:06
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Biden’dan Putin çıkışı: “Putin bir katil"

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan kanalı ABC’ye verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “katil” olduğunu ve ABD Başkanlık Seçimleri’ne müdahale etmesinin "bedelini ödeyeceğini" söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan kanalı ABC News’e özel bir röportaj verdi. Geniş kapsamlı röportajda Biden, ülke gündemdeki en önemli konular arasında yer alan New York Valisi Andrew Cuomo’ya yönelik cinsel taciz suçlamaları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Seçimleri’ne müdahalesi, göçmen politikası, Afganistan’daki ABD askerleri, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve devam eden aşı kampanyası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Putin bedel ödeyecek”

ABD Ulusal Güvelik Komisyonu tarafından hazırlanan ve dün itibariyle gizliliği kaldırılan raporda, Rusya ve İran’ın, Biden ve eski Başkan Donald Trump arasındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmek için operasyonlar gerçekleştirdiği ifade edilmişti. Raporda, Trump ve Biden arasında süren seçim yarışının sonuçlarını Trump lehine etkilemek üzere Rusya’nın Başkan Biden’ın adaylığını ve Demokrat Partiyi karalama çalışması ile Trump’ı destekleyerek seçim sonuçlarına güveni azaltmaya çalıştığı belirtilmişti.

Röportaj sırasında bu konuya değinen Biden, Ocak ayı sonlarında bir telefon görüşmesi sırasında Putin’le söz konusu iddiaları tartıştığını söyledi. Putin’in seçimlere müdahale etmesinin bedelini ödeyeceğini vurgulayan Biden, "Putin’le uzun bir konuşma yaptık. Ona dedim ki: Seni tanıyorum ve sen de beni tanıyorsun. (Seçimlere müdahale ettiğini) tespit edersem, o zaman hazırlıklı ol” ifadelerini kullandı.

Putin’in seçimlere müdahale etmesinin bedelini nasıl ödeyeceğine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermeyen Biden, Rusya ile birlikte çalışmanın ortak çıkarlarına olduğu konularda aynı anda yürümenin mümkün olduğunu söyledi. Biden, geçtiğimiz Ocak ayında Rusya ile Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nı (New START) uzattıklarını hatırlattı.

Muhabirin “Putin’in katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt olarak Biden, “Evet, öyle düşünüyorum” dedi.

"ABD’nin Afganistan’daki tüm birliklerini 1 Mayıs’a kadar çekmesi zor"

Röportajda Biden, Trump’ın Taliban’la yaptığı ve Taliban’ın belirli şartları yerine getirmesi halinde ABD’nin Afganistan’daki tüm birliklerini 1 Mayıs’a kadar çekeceği yönündeki anlaşmadan da bahsetti. Taliban ile yapılan anlaşmada belirlenen son tarih olan 1 Mayıs’a kadar tüm Amerikan askerlerini Afganistan’dan çekmenin "zor" olacağını belirten Biden, “Askerlerin ne zaman geri çekileceği konusunda karar verme sürecindeyiz. Gerçek şu ki, bu konu eski Başkan (Trump) tarafından sağlam bir şekilde müzakere edilmiş bir anlaşma değildi, bu nedenle müttefiklerimizle ve hükümetle istişare halindeyiz” ifadelerini kullandı.

“İddialar doğrulanırsa Cuomo istifa etmeli”

Biden, son günlerde hakkında çıkan taciz iddialarıyla gündemde olan New York Valisi Andrew Cuomo hakkında da konuştu. Cuomo’nun, hakkındaki iddiaların doğrulaması halinde istifa etmesi gerektiğini söyleyen Biden, soruşturmanın devam etmesine yönelik isteğini yineledi.

“Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun ardından Suudi Arabistan ile işler değişecek”

ABD istihbaratı tarafından 2018 yılında işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili raporda, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini onayladığı açıklanmıştı. Röportajda Biden’a, başkanlık seçimleri sırasında Suudi liderlere güçlü bir yanıt sözü verdiğini hatırlatan muhabir, Kaşıkçı raporunun ardından neden Veliaht Prens’e yaptırım uygulanmadığını sordu. Biden, söz konusu raporun Trump yönetimi tarafından yayınlanmadığına atıfta bulunarak, “Raporu yayınlayan kişi benim” dedi.

Kaşıkçı’nın ölümünde rolü olan herkesin sorumlu tutulduğunu vurgulayan Biden, “Veliaht Prensi sorumlu tutmadık çünkü bildiğim kadarıyla, bir ülke ile ittifak kurduğumuzda o ülkenin başında bulunan kişiyi cezalandırmadık ya da dışlamadık" sözlerini kaydetti.

“Kasabanızı veya şehrinizi terk etmeyin”

ABD-Meksika sınırında aralarında çocukların da bulunduğu kaçak göçmenlerin sayısının giderek artması hakkında ise Biden, "Evet, (göçmenlere buraya gelmemelerini) gayet net söyleyebilirim, buraya gelmeyin. Kasabanızı veya şehrinizi terk etmeyin" dedi.

Biden, Cumhuriyetçiler’in kendisine yönelttiği, Trump’ın katı göçmenlik politikalarını kaldırdığı için göçmenleri ABD’ye gelmeye teşvik ettiği yönündeki suçlamalara karşı ise “Gelenleri geri gönderiyoruz” yanıtını verdi. Biden ayrıca, “İnsanlar buraya durumları çok kötü olduğu için, bazıları da ekonomik nedenlerden geliyor. Bu insanlar nitelikli değil ve böyle bir durumda yapabileceğimiz, özellikle çocuklar için yatak sağladığımızdan emin olmak” sözlerini kaydetti.

“Covid-19 aşılarının bu kadar siyasallaştırılmasına şaşırıyorum”

Röportajda ülke genelinde devam eden aşılamalara da değinen Biden, Covid-19 aşılarının bu kadar siyasallaştırılmış olmasına şaşırdığını söyleyerek, “Dürüst olmak gerekirse, herkese yetecek kadar aşı alacağımızı garanti ettiğimizde, durumun sakinleşmeye başlayacağını düşündüm. Pekala, sakinleşti ama tam olarak anlamıyorum. Bazı kişiler aşı olmayacağını ve bir Amerikalı olarak buna hakkı olduğunu söylüyor. Peki, neden bir vatansever olmuyorsunuz? Diğer insanları koruyun” dedi.

Biden, aşı olmanın hayatını değiştirdiğini çünkü torunlarına sarılabildiğini belirterek, "Torunlarım eve geliyor, onlarla birlikte vakit geçirebiliyorum" ifadesini kullandı.
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