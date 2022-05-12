Biden’dan Kongre’ye: "Türkiye’ye F-16 silahları için onay verin"

Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre Biden yönetimi, gayriresmi şekilde ABD Kongresi’ne yaptığı başvuruda Türk F-16 savaş uçakları için gelişmiş silah ve diğer teçhizatın satışına onay verilmesini talep etti.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal servis ettiği haberinde, Ankara’nın Rusya-Ukrayna savaşında oynadığı rolün, Washington ile yıpranan bağların onarılmasına yardımcı olduğunu ve ilerleyen dönemlerde Türkiye’ye F-16’ların satışına zemin hazırlayabileceğini belirtti. İsmi verilmeyen ABD’li yetkililerin, Ankara’ya savaş uçağı satışı konusunda Kongre üyeleri ile temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Ayrıca Biden yönetiminin Kongre liderlerinden gayriresmi şekilde Türkiye’nin F-16 savaş uçaklarının yenilenmesi için gelişmiş silah ve diğer teçhizatın satışını onaylamasını talep ettiği kaydedildi.

Söz konusu silah satışının, Türkiye’nin F-16’ları için füzeleri, radar ve elektronik sistemleri içerdiği aktarıldı. Silah satışına dair detaylara hakim olduğu belirtilen ve ismi verilmeyen ABD’li bir yetkiliye göre AIM-9 Sidewinder füze sisteminin, AIM-120 Amraam füzelerinin yanı sıra radar ve diğer ekipmanların satışı Türkiye’ye 400 milyon dolardan fazlaya mal olacak. Kongre’den olumlu bir dönüş olursa Biden yönetiminin satış için Kongre’den resmen onay talep etmesi bekleniyor.

Satış ile ayrıca, Kongre’de Biden yönetimin NATO müttefiki Türkiye’ye 40 yeni F-16 satışına yönelik ayrı bir teklife verilen desteğin seviyesini ölçebileceğine dikkat çekildi.