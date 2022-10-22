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Biden’dan İtalya’nın yeni başbakanı Meloni’ye tebrik
ABD Başkanı Joe Biden, İtalya’da seçimi kazanan ilk kadın başbakanı unvanına sahip Giorgia Meloni’yi tebrik etti.
Politika 22.10.2022, 19:16
ABD Başkanı Joe Biden, İtalya’da seçimi kazanan ilk kadın başbakanı unvanına sahip Giorgia Meloni’yi tebrik etti.
ABD Başkanı Joe Biden, İtalya’da başbakan seçilen Giorgia Meloni’yi tebrik ederek, iki ülke arasındaki işbirliğini sürdürme mesajı verdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre Biden, "Giorgia Meloni’yi İtalya’nın yeni Başbakanı olduğu için tebrik ediyorum. İtalya önemli bir NATO müttefik ve küresel sorunları birlikte ele aldığımız yakın bir ortağımızdır" ifadelerini kullandı.