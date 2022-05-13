Biden’dan ASEAN ülkelerine 150 milyon dolarlık yatırım sözü

ABD Başkanı Joe Biden, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerine altyapı, güvenlik ve sağlık alanlarında 150 milyon dolarlık yatırım sözü verdi.

Beyaz Saray, ilk kez Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin liderlerini ağırladı. ABD Başkanı Joe Biden, 2 günlük ABD-ASEAN Özel Zirvesi çerçevesinde dün ASEAN liderleriyle Beyaz Saray’da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Biden, akşam yemeği ile başlayan zirvede ASEAN’a üye 10 ülkeye altyapı, güvenlik ve sağlık alanlarında 150 milyon dolarlık yatırım yapma sözü verdi.

Biden, Beyaz Saray’ın bahçesinde ASEAN liderleri ve temsilcileriyle aile fotoğrafı çektirdi. ABD Başkanı, zirveye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu akşam, ASEAN liderlerini tarihte ilk kez Beyaz Saray’da ağırladım. ABD’nin Güneydoğu Asya’ya olan bağlılığını yeniden vurguladım. Bir milyar insanımızın güvenliğini, refahını ve insan haklarına saygı duyulmasını sağlamak için birlikte çalışmanın önemini görüştük” ifadelerini kullandı.

Bugün zirve çerçevesinde dışişleri başkanlığında gerçekleştirilecek görüşmelere, 2021 Şubat ayında yaşanan askeri darbe sonucu ülkenin lideri Aung San Suu Kyi’nin görevden alınması nedeniyle Myanmar katılmayacak. Filipinler’de gerçekleştirilen seçim sürecinin devam etmesi gerekçesiyle Filipinler’in yeni Devlet Başkanı Ferdinand Marcos’un da yer almayacağı zirveye 8 ülkenin lideri ve Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin katılacak.

Washington yatırım kararını Pekin’in bölgede nüfuzunu arttırması üzerine alırken, Çin de Kasım 2021’de ASEAN ülkelerine 1.5 milyar dolarlık kalkınma yardımında bulunacağını açıklamıştı.