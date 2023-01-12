Biden, yeni gizli belgelerin bulunduğunu doğruladı

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, ABD’nin Delaware eyaletinde yer alan Wilmington’daki konutunun garajında yeni gizli belgelerin bulunduğunu doğruladı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 2009-2017 yılları arasında başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma gizli belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, ABD basını tarafından Biden’ın başkan yardımcılığı döneminden kalma yeni gizli belgeler yönündeki iddialarını doğrulayarak, belgelerin kilitli bir garajda bulunduğunu belirtti. Biden, "İnsanlar, gizli materyalleri ciddiye aldığımı biliyor" ifadelerini kullanarak, soruşturma kapsamında ilgili makamlarla tam işbirliği içinde olduğunu açıkladı.

Biden’ın danışmanlarından Richard Sauber ise yaptığı açıklamada, "Avukatlar, kişisel ve siyasi belgeler arasında, gizli olarak işaretlenen az sayıda Obama-Biden Yönetimi kaydı keşfettiler” dedi.

Sauber, "Bu belgelerin biri hariç tümü, Başkan’ın Wilmington’daki konutunun garajındaki depoda bulundu. Bir sayfadan oluşan belge, bitişikteki bir odada saklanan malzemeler arasında bulundu" ifadelerini kullandı. Sauber, ilgili makamlarla tam işbirliği içerisinde olduklarını aktardı.

“Öğrendiğimde şaşırdım ama belgelerin içeriğini bilmiyorum”

Biden’ın, Pennsylvania Üniversitesi’nin Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi’nde fahri profesör olarak görev yaptığı sırada başkent Washington DC’de kullandığı ofisinde Başkan Yardımcılığı döneminden kalma “gizli belgeler” bulunmuştu. Gizli belgelerin, belgelerde Ukrayna, İran ve İngiltere gibi konuların da yer aldığı istihbarat ve brifing notlarının bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Biden, dün söz konusu belgelerin avukatları tarafından kilitli bir dolapta bulunduğunu ve Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi’ne (NARA) haber verildiğini söylemiş, "Ofise götürülen belgeler arasında devlet kayıtlarının olduğunu öğrendiğimde şaşırdım ama belgelerin içeriğini bilmiyorum" demişti.