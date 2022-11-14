Biden ve Xi’den ilk yüz yüze görüşme

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Endonezya’da Biden’ın göreve gelişinin ardından ilk kez yüz yüze görüştü. Biden, “Kişisel olarak aramızdaki iletişim kanallarını açık tutmaya kararlıyım” ifadelerini kullanırken, mevkidaşı Xi Jinping ise, “Toplantımız bütün dünyanın dikkatini çekiyor, Dünya barışı için bütün ülkelerle birlikte çalışmamız gerekiyor” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ve mevkidaşı Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, G20 Zirvesi’nin gerçekleştirileceği Endonezya’nın Bali Adası’nda bir araya geldi. ABD Başkanı Biden’ın göreve gelmesinin ardından ilk kez bir araya gelen Biden ve Xi, tokalaşarak basın mensuplarına samimi bir görüntü verdi. Liderlerin maske takmadığı görüşmede açılış konuşması gerçekleştiren Biden, Çin ve ABD arasındaki çatışmadan kaçınmanın önemine değinerek, “Kişisel olarak aramızdaki iletişim kanallarını açık tutmaya kararlıyım” dedi. Biden, iklim değişikliği gibi küresel konularda iki ülkenin birlikte çalışması gerektiğini dile getirerek, “Dünya, iki ulusun ortak çalışmasını bekliyor” ifadesini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise, “Sizi görmek güzel” diyerek başladığı konuşmasında, Biden ile 5 yıl önce Davos’ta karşılaştıklarını kaydetti. ABD Başkanı olarak göreve gelmesinin ardından yalnızca telefon bağlantıları gerçekleştirdiklerini dile getiren Xi Jinping, “Ancak, hiçbir şey yüz yüze görüşmemizin yerini tutamaz ve bugün, yüz yüze görüşmedeyiz” dedi. Tecrübe kazanıldığını kaydeden Çin Devlet Başkanı, “Aynı zamanda dersler de aldık. Tarih en iyi ders kitabıdır, bu yüzden tarihi bir ayna olarak görmeliyiz. Şu anda ABD-Çin ilişkileri bir noktada ve bunu önemsiyoruz. İki büyük ülkenin liderleri olarak doğru rotayı çizmeliyiz. Geleceğe yönelik ikili ilişkilerimiz için doğru yönü bulmamız gerekiyor. Dünya, ABD ve Çin’in ikili ilişkileri iyi yönetmesini bekliyor. Toplantımız bütün dünyanın dikkatini çekiyor. Dünya barışı için bütün ülkelerle birlikte çalışmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.