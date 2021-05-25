Biden ve Putin 16 Haziran’da Cenevre’de ilk kez bir araya gelecek

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 16 Haziran’da İsviçre’nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze görüşeceği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilk yüz yüze görüşmesinin ne zaman ve nerede olacağı açıklandı. Kremlin Sarayı ve Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamalarda, Biden ve Putin’in 16 Haziran’da İsviçre’nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze görüşeceği aktarıldı. Beyaz Saray, “ABD-Rusya ilişkilerinde öngörülebilirliği ve istikrarı geri getirmeye çalışırken, liderler tüm acil konuları tartışacak” dedi.

Kremlin Sarayı ise, "Varılan anlaşma uyarınca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Haziran’da Cenevre’de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek" açıklamasını yaptı.

Putin ve Biden, Biden’ın 20 Ocak’ta başkanlık görevini devralmasından kısa bir süre sonra 26 Ocak’ta ilk kez telefonla görüşmüştü.

ABD ve Rusya yetkilileri Cenevre’de görüşmüştü

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün Cenevre’de yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti. Beyaz Saray’dan Patruşev-Sullivan görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Toplantı, tarihi ve yeri daha sonra açıklanacak olan ABD-Rusya zirvesi için hazırlık açısından önemli bir adımdı" denilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ise, 20 Mayıs’ta İzlanda’nın başkenti Reykjavik’de düzenlenen Arktik Konsey Bakanlar Toplantısı kapsamında ilk kez bir araya gelmişti.

Öte yandan Başkan Biden, 11-13 Haziran’da İngiltere’nin Cornwall bölgesinde yapılacak G7 zirvesine katılacak, ardından Avrupa Birliği (AB) liderleri ile buluşmak ve 14 Haziran’daki NATO zirvesine katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’i ziyaret edecek.