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Biden ve Macron "denizaltı" krizinden sonra ilk kez bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile denizaltı krizinden sonra gerçekleştirdiği ilk yüz yüze görüşmede, “Avustralya ile yapılan ve Fransa ile gerginliğe yol açan denizaltı anlaşmasında beceriksizce davrandık” dedi.

Politika 29.10.2021, 20:06
Biden ve Macron "denizaltı" krizinden sonra ilk kez bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile denizaltı krizinden sonra gerçekleştirdiği ilk yüz yüze görüşmede, “Avustralya ile yapılan ve Fransa ile gerginliğe yol açan denizaltı anlaşmasında beceriksizce davrandık” dedi.

G20 ülkelerinin liderleri, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya geliyor. G20 Zirvesi kapsamına Roma’ya gelen ABD Başkanı Joe Biden, Papa Francis, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüşmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Biden ve Macron, AUKUS olarak bilinen denizaltı krizinden sonra ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirmiş oldu.

ABD Başkanı Biden, yerel saatle 17.45’te Roma’daki Fransa Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen görüşmede Avustralya ile yapılan ve Fransa’nın tepkisine neden olan nükleer denizaltı anlaşması konusunda "beceriksizce" davrandıklarını belirterek, "Yaptığımız şey beceriksizceydi, incelikle yapılmadı. Bazı şeylerin gerçekleşmediği izlenimini edindim. Fransa son derece değerli ve önemli bir ortak" diye konuştu.

Söz konusu anlaşmayla ilgili Fransa’nın çok önceden bilgilendirildiğini düşündüğünü söyleyen Biden, Fransa’nın anlaşmadan haberdar olmadığını bilmediğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Biden ile yaptığı görüşmeyi "birlikte inşa ettikleri güven sürecinin başlangıcı" olarak nitelendirerek, "Geçtiğimiz birkaç hafta içinde Başkan Biden, ordularımıza fayda sağlayan bazı temel kararlar aldı ve bu kararlar söz konusu desteğin somutlaşmış hali. Daha sonra silah ihracatı, uzay endüstrisi ve nükleer sektörde bazı ikili anlaşmalar yaptık. Birkaç kelimeyle, geçtiğimiz birkaç hafta boyunca çalışmalarımızın merkezinde yer alan şeyler bunlardı ancak bugün bazı ortak girişimleri ve her konuda ortak eylemleri desteklemek için alınan bu somut kararları tartışacağız” ifadelerini kullandı.

Macron ayrıca, “G20’nin gündeminde yer alacak temel uluslararası meseleler iklim değişikliği, dijital sektör ve sağlık konuları üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca kilit bir konu olan silah kontrolü konusunu da ele alacağız" dedi.

AUKUS krizi

Avustralya, Fransız Naval şirketi tarafından Avustralya’ya konvansiyonel 12 denizaltı yapımını içeren 56 milyar Euro değerindeki Taarruz Denizaltı Programı’nı iptal ederek ABD ve İngiltere ile AUKUS adındaki ortak güvenlik anlaşmasına imza atmıştı. AUKUS olarak bilinen Avustralya, İngiltere ve ABD arasında güvenlik anlaşmasının imzalanması transatlantik müttefikler arasında gerilime neden olmuştu. Fransa, Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırmıştı. Yaşanan diplomatik gerilimin ardından Biden, Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde söz konusu anlaşmayla ilgili durumun nasıl ele alındığı konusunda pişmanlık duyduğunu belirtmişti. Macron ise Washington Büyükelçisi’nin Fransa’ya dönmesine karar verdiğini duyurmuştu. Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden Biden-Macron görüşmesi sonrasında yapılan açıklamada, iki liderin ekim ayı sonunda Avrupa’da buluşacağı bildirilmişti. Fransa’nın Canberra Büyükelçisi de daha sonra görevine yeniden dönmüştü.

Çin’in bölgedeki artan varlığına karşı bir oluşum olarak görülen AUKUS anlaşması, bölgede gerilimi tırmandırabileceği ya da silahlanma yarışına katkıda bulunabileceği ihtimali nedeniyle Güneydoğu Asya ülkelerinde de endişelere yol açmıştı.

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