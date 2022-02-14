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Biden ve Johnson’ın telefonda Ukrayna-Rusya krizini görüşmesi bekleniyor
Beyaz Saray’dan bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın TSİ 20.30’da telefonda Ukrayna-Rusya krizini görüşmesinin planlandığını aktardı.
Politika 14.02.2022, 19:13
Beyaz Saray’dan bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın TSİ 20.30’da telefonda Ukrayna-Rusya krizini görüşmesinin planlandığını aktardı.
Rusya-Ukrayna krizi devam ederken, dünya liderlerinin diplomasi trafiği sürüyor. Beyaz Saray’dan bir yetkili basına verdiği demeçte, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın TSİ 20.30’da telefonda Ukrayna-Rusya krizini görüşmesinin planlandığını aktararak, Biden’ın Rusya’nın muhtemel Ukrayna işgaline karşı uluslararası birlik oluşturmaya çalıştığını ifade etti.