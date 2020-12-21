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Biden ve ABD'yi yaptırımları uygulamaya çağıran tuhaf, garip bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız

Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal, Beyaz TV'de katıldığı "7. Gün" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Politika 21.12.2020, 22:32
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Biden ve ABD'yi yaptırımları uygulamaya çağıran tuhaf, garip bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız

Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal, Beyaz TV'de katıldığı "7. Gün" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünal, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlaması gerektiğini söyledi.

Ünal, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarının ilk defa bir NATO müttefikine uygulandığına işaret ederek, bugüne kadar Türkiye'nin ABD ve AB'ye karşı uluslararası tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini vurguladı.

Söz konusu yaptırımlara ilişkin müzakere ve diplomasinin süreceğini aktaran Ünal, "Bizim burada birinci önceliğimiz Türkiye'nin güvenliğidir. Biz Türkiye'nin güvenliğini sağlamak durumundayız. Türkiye'nin bir hava savunma sisteminin olması gerekiyor. Türkiye bir İskandinav ülkesi değil. Türkiye adeta ateşin ve çatışmanın sürekli devam ettiği bir bölgede kendi toprak bütünlüğünü, sınır güvenliğini, kamu düzenini korunması gereken bir ülke." diye konuştu.

"Muhalefetin aldığı tavır tarihe yüz karası olarak geçecek"

Ünal, yaşanan gelişmeler karşısında muhalefetin aldığı tavrın tarihe bir yüz karası olarak geçeceğini ifade ederek, "Türkiye'nin yararına olan hiçbir konuda Türkiye'nin yanında durmayan, Doğu Akdeniz'de Yunan tezlerini savunan, Libya'da Hafteri savunan, Suriye'de Esed'i savunan, CAATSA yaptırımları çerçevesinde Biden ve ABD'yi yaptırımları uygulamaya çağıran tuhaf, garip bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin medya ve siyaset eliyle uluslararası platformlarda yürüttüğü Türkiye karşıtı propagandanın "5. kol" faaliyeti olduğunu belirten Ünal, ayrıca FETÖ'nün yurt dışında kullandığı Türkiye karşıtı söylemlerin içeride de CHP ve HDP tarafından birlikte kullanıldığını söyledi.

"Asılsız iddialarla sahte gerçeklik inşa etmeye çalışıyorlar"

CHP ve HDP'nin gündeme taşıdığı kimi asılsız iddialarla bir sahte gerçeklik inşa etmeye çalıştığı görüşünü dile getiren Ünal, bazı emniyet müdürlükleri ve cezaevlerinde "çıplak arama" yapıldığı iddialarına ilişkin de "Önümüzdeki süreçte FETÖ'cülerin hapishanelerde oluşturmak istediği bir hareketlenme ve hapishaneler üzerinden yapmak istediği belli provokasyonların ilk işaret fişeğidir bu." dedi.

Mahir Ünal, söz konusu iddiaların ilgili kurumlarca ve kamera görüntüleriyle yalanlandığını, ancak buna rağmen sistematik ve bilinçli olarak bu yalanın sürekli gündeme getirildiğini aktardı. Ünal, şöyle devam etti:

"İşte 5. kol faaliyeti dediğimiz tam olarak budur. Şimdi HDP ısrarla cezaevleri ile ilgili yalanları tekrar ediyor. HDP'nin tekrar ettiği yalanları sistematik olarak FETÖ'cüler sosyal medyada tekrar ediyorlar. HDP'liler ve FETÖ'cülerin tekrar ettiği yalanları sistematik olarak CHP'liler tekrar ediyor."

"Akıllarınca dezenformasyon oluşturmaya çalışıyorlar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getiridiği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhur İttifakı'ndan ayrılmak istiyor olabilir." şeklindeki değerlendirmesi sorulan Ünal, Cumhur İttifakı'nın bir masa başı ittifakı olmadığını söyleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhur İttifakı birtakım pazarlıklarla kurulmuş bir ittifak değil. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi bu milletin çıplak elleriyle devletini tutarken kurduğu bir millet mutabakatıdır, bir gönül ittifakıdır. Bunlar gibi masa başında kurulmuş, birbirine benzemeyen... Ortak çıkarların ilkeleri ayaklar altına aldırdığı bir ittifakları var. O yüzden biz bu ittifaka zillet ittifakı diyoruz. Niye? Şimdi HDP çıkıp diyor ki lütfen ortaklığımızı şeffaf bir şekilde açıklayın diyor. Bunlar HDP ile olan ittifaklarını açıklayamıyorlar. İYİ Parti yokmuş gibi, HDP yokmuş gibi davranıyor. CHP bazen yutkunuyor. Şimdi Allah aşkına dönüp kendilerine baksınlar."

İYİ Parti ve CHP'nin kendi içinde yaşadığı krizlere dikkati çeken Ünal, "Şimdi bunlar kalkmışlar Cumhur İttifakı ile ilgili kendi akıllarınca dezenformasyon oluşturmaya çalışıyorlar. Kendi içlerindeki krizlerle, tacizlerle, tecavüzlerle, kendi içlerindeki FETÖ'cü iddialarıyla, FETÖ'cüleri ifşa eden milletvekilini ihraç etmeleriyle, bunları konuşsunlar. Biz Cumhur İttifakı olarak yolumuza bir millet mutabakatı olarak devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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