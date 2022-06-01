Biden, Ukrayna’ya gelişmiş roket sistemleri içeren yeni silah paketini resmen duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, New York Times’ta kaleme aldığı köşe yazısında bahsettiği Ukrayna’ya gelişmiş roket sistemleri içeren yeni silah yardımı paketini resmen duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, New York Times’ta kaleme aldığı "ABD’nin Ukrayna’da Yapacakları ve Yapmayacakları" başlıklı makalede bahsettiği Ukrayna’ya gelişmiş roket sistemleri içeren yeni silah yardımı paketini Beyaz Saray tarafından yayınlanan yazılı açıklaması ile resmen duyurdu. Ukrayna halkının Rus saldırganlığına karşı ülkelerini ve demokrasisini savunmak için cesurca savaşarak dünyaya ilham vermeye devam ettiğini belirten Biden, “ABD, Ukraynalı ortaklarımızın yanında olacak ve Ukrayna’ya kendisini savunması için silah ve teçhizat sağlamaya devam edecek” dedi.

Ukrayna’ya yeni güvenlik yardım paketini duyuran Biden, yardım paketinin ABD Kongresi’nde ezici bir çoğunlukla iki partili destekle geçtiğine dikkat çekerek, “ABD Ukrayna’ya Rus saldırılarını püskürtmek için çok etkili bir şekilde kullandıkları silahlardan daha fazlasını sağlamaya devam edebilecek” dedi. Biden, yeni askeri yardım paketinde hafif çoklu roketatar sistemi olan HIMARS dahil gelişmiş silahlar olacağını belirterek, “Ukrayna’nın özgürlük mücadelesini desteklemek için yardım sağlamada dünyaya öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.

ABD tarafından Ukrayna’ya sağlanacak olan yüksek hareket kabiliyetine sahip HIMARS’ın, yaklaşık 80 kilometrelik bir menzile sahip olduğunu biliniyor.

Biden, gelişmiş füze sistemlerini ilk olarak makalesinde açıklamıştı

Öte yandan Biden "ABD’nin Ukrayna’da Yapacakları ve Yapmayacakları" başlıklı makalesinde, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin dediği gibi nihayetinde bu savaş sadece diplomasi yoluyla kesin olarak sona erecek. Her müzakere sahadaki gerçekleri yansıtır. Cephede savaşabilmesi ve müzakere masasında mümkün olan en güçlü pozisyonda olabilmesi için Ukrayna’ya önemli miktarda silah ve mühimmat göndermek için hızla harekete geçtik. Bu yüzden Ukraynalılara, Ukrayna’daki savaş alanındaki kilit hedefleri daha isabetli bir şekilde vurmalarını sağlayacak daha gelişmiş füze sistemleri ve mühimmat sağlamaya karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.