ABD Başkanı Joe Biden, "Ukrayna asla Rusya için zafer olmayacak" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 1’inci yıldönümünde sosyal medya hesabından Ukrayna’ya destek mesajı paylaştı. Biden yaptığı paylaşımda, "Bir yıl önce Rusya Ukrayna’yı işgal ettiğinde söylediğimi bugün tekrarlayacağım. Bir imparatorluğu yeniden kurmaya kararlı bir diktatör, halkın özgürlük sevgisini yok edemez. Vahşet asla özgürlerin iradesini ezemez. Ve Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak. Asla" ifadelerini kullandı.

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile olan fotoğrafına yer verdiği paylaşımında ise, "Bugün, bombaların düşmeye başlamasından bir yıl sonra, Ukrayna hala bağımsız ve özgür. Herson’dan Harkiv’e Ukraynalılar topraklarını geri aldı. Ve geçen yıl Rusya’nın elinde tuttuğu toprakların yarısından fazlasında Ukrayna bayrağı bir kez daha gururla dalgalanıyor" dedi.