Biden: "Transatlantik ittifakımızı güçlendiriyoruz"

ABD Başkanı Joe Biden, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO’nun Ukrayna’yı işgali karşısında Rusya’ya verilen yanıttaki en büyük güç olduğunu vurgulayarak, "Transatlantik ittifakımızı güçlendiriyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi için geldiği İspanya’nın başkenti Madrid’de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Liderler ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Sachez yaptığı konuşmada, "ABD ve müttefiklerimizle birlikte stratejik ortaklarız. Birçok konuda güçlü tarihi bağlar ve güçlü ortaklıklarla beraber birbirimize bağlıyız. Özgürlük, demokrasi, insan hakları, cinsiyet eşitliği ve hukuk devleti ilkelerini teşvik etme arzularını paylaşıyoruz" dedi.

“Değerlerimize yapılan doğrudan saldırı”

Sanchez, "Putin’in Ukrayna’yı işgali, uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu için NATO Zirvesi’nin bugün burada düzenleniyor olması çok önemli. Değerlerimize yapılan bu doğrudan saldırı, bu düzeni destekleme çabalarımızı iki katına çıkarmamız gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullanarak, "Savaşın ana sonuçlarından biri Avrupa’nın güvenliğinin tehlikede olmasının yanı sıra Transatlantik İttifakının yeniden canlandırılması oldu" dedi.

ABD ve İspanya arasında güvenlik işbirliği

Sanchez, 2001 yılında dönemin ABD ve İspanya Dışişleri Bakanları tarafından imzalanan bir deklarasyonla ilgili açıklamada bulunarak, "İspanya ve ABD arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yardımcı olacak bu yeni ortak bildirgeyi duyurmaktan çok mutluyum. Bu deklarasyonda her şeyden önce, kurallara dayalı bir uluslararası düzen için desteğimizi zorluyoruz" dedi.

Söz konusu deklarasyon ile ABD ve İspanya’nın özellikle savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulunduğunu aktaran Sanchez, “Öte yandan, adalet, siber güvenlik, enerji güvenliği alanlarında da aramızdaki bağları güçlendirmeyi kabul ediyoruz. Dolayısıyla 2001 yılında imzalanan bu ortak bildirgenin bu güncellemesinde ikili ilişkilerimizi genişletiyor ve güçlendiriyoruz. Birlikte, kurallara dayalı bir uluslararası düzeni daha iyi savunabileceğiz" dedi.

Sanchez, "İklim, acil durum, gıda güvenliği veya Covid-19 pandemisinden sonra küresel sağlık yapılandırılması da dahil olmak üzere tüm küresel zorluklara koordineli bir yanıtı teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Transatlantik ittifakımızı güçlendiriyoruz"

Biden ise yaptığı açıklamada, NATO Liderler Zirvesi`ne ev sahipliği yaptığı için İspanya Başbakanına ve İspanya’ya teşekkür ederek, "Bildiğiniz gibi bir yandan bu yıl İspanya’nın NATO’ya katılmasının 40. yıl dönümü olurken, İspanya vazgeçilmez bir müttefikimiz haline geldi. Bugün, ortak güvenliğimizi savunmak için birlikte duruyoruz. Ortak güvenliğimizi vurguluyor, transatlantik ittifakımızı güçlendiriyor ve karşı karşıya olduğumuz zorlukların üstesinden geliyoruz" dedi.

NATO’nun Ukrayna’yı işgali karşısında Rusya’ya verilen yanıttaki en büyük güç olduğunu vurgulayan Biden, “Transatlantik güvenliğimizi, Ukrayna’yı desteklemeyi, kendi caydırıcılık ve savunma yeteneklerimizi geliştirmek için bir aradayız" ifadelerini kullanarak, "Rusya’ya yönelik yaptırımları da sıkılaştırmaya devam ediyor ve Ukrayna halkına ve hükümetine yardım sağlıyoruz. Özellikle İspanya halkına destekleri için teşekkür etmek istiyorum.140 binden fazla Ukrayna vatandaşını ağırladılar" dedi.

Biden, "Sayın Başkan ile bugün İspanya’da ABD Deniz Muhripleri istasyonunun sayısını artırmak için bir anlaşma üzerinde çalışacağımızı görüştük. Bu aynı zamanda İspanya ve ABD arasındaki ikili savunma ilişkisini de geliştirecek. Bunun çok daha hızlı gerçekleşmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD ve İspanya’nın istikrar ve ekonomik büyümeyi desteklemek adına Latin Amerika ve Karayip`lerde çalıştığını belirten Biden, "İspanya ve ABD, demokratik kurumları güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü güçlendirmek, ekonomik refahı yaymak ve göçü yönetmek için Latin Amerika ve Karayip bölgelerindeki diğer ülkelerle birlikte çalışıyor. Bugün ortak taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz. Birlikte çalışmaya ve Covid-19’dan iklim değişikliğine kadar dünyayı etkileyen en büyük zorluklarla birlikte mücadeleye devam edeceğiz" dedi.