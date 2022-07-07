Biden, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’la görüşecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile yapacağı görüşmede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da olacağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, 13-16 Temmuz’da İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek. Ziyaret öncesi gazetecilere demeç veren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden’ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile yapacağı görüşmede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da olacağını açıkladı.

Kirby, Biden’ın Suudi Arabistan’da katılacağı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) toplantısında, Yemen’deki ateşkesi, insan hakları ve enerji güvenliğini gündeme getireceğini ifade etti. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi nedeniyle Biden’ın Selman’la yüz yüze görüşüp görüşmeyeceği net değildi.