Biden: "Rusya’nın ayrıcalıklı ulus statüsünü sona erdirmek için adımlar atacağız"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın ticaret ilişkilerindeki "ayrıcalıklı ulus" statüsünü sona erdirmek için ABD’nin harekete geçeceğini duyurarak, “Ülkelerimizin her biri, Rusya’nın en çok kayırılan, ayrıcalıklı ulus statüsünü reddetmek için adımlar atacak” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray’dan yaptığı açıklamada, Rusya’ya karşı alınan bir takım yeni önlemleri açıkladı. Biden, ABD’nin G7 ve Avrupa Birliğini, ABD’de kalıcı normal ticari ilişkiler olarak adlandırılan "ayrıcalıklı ulus" statüsünün Rusya için iptal edilmesine çağıracağını açıkladı. Biden, hareketin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i "Ukrayna’ya karşı saldırganlığından daha da sorumlu tutacağını" söyledi. Biden, “Ülkelerimizin her biri, Rusya’nın en çok kayırılan, ayrıcalıklı ulus statüsünü reddetmek için adımlar atacak. Ayrıcalıklı ulus statüsü tanımı, iki ülkenin birbirleriyle düşük tarifeler, mümkün olan en yüksek ithalatlar gibi mümkün olan en iyi şartlar altında ticaret yapmayı kabul ettiği anlamına geliyor" dedi.

Biden ayrıca, "Amerika Birleşik Devletleri’nde buna kalıcı normal ticari ilişkiler (PNTR) diyoruz. Rusya için PNTR’yi iptal etmek, Rusya’nın ABD ile iş yapmasını ve bunu diğer ülkelerle uyum içinde yapmasını zorlaştıracak. Bu hamle, küresel ekonominin yarısını oluşturan, zaten yaptırımlarımızdan çok acı çeken Rus ekonomisine bir başka ezici darbe olacak" dedi.

"ABD Rusya’yı izole etmek için adım adım çalışıyor"

ABD Başkanı Biden, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü ve kendisine ABD’nin "Ukrayna halkının yanında durduğuna" dair güvence verdiğini söyledi. Biden, "Zelenskiy’e her konuştuğumuzda söylediğim gibi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ukrayna halkının yanında olduğunu ve onların ülkelerini savunmak için cesurca savaştıklarını söyledim. Putin acımasız saldırısını sürdürürken, ABD, müttefikleri ve ortakları, Putin üzerindeki ekonomik baskıları artırmak ve Rusya’yı küresel sahneden daha da izole etmek için adım adım çalışmaya devam ediyor" dedi.

"Rus oligarklarına ve ailelerine daha fazla yaptırım uygulanacağız"

ABD Başkanı Biden, G7’nin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken daha fazla Rus oligark ve ailelerine yaptırım uygulanacağını belirtti. Biden, "G7, yozlaşmış Rus milyarderler üzerindeki baskıyı artırıyor. Hedeflediğimiz oligarklar ve aileleri listesine yeni isimler ekliyoruz ve onları hedef almak için G7 ülkeleri arasındaki koordinasyonu artırıyoruz" dedi.

"Rusya kimyasal silah kullanırsa ağır bir bedel ödeyecek"

ABD Başkanı Biden yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’da kimyasal silah kullanması durumunda "ağır bir bedel" ödeyeceği konusunda uyardı. Biden, "İstihbarat hakkında konuşmayacağım ancak Rusya kimyasal silah kullanırsa ağır bir bedel ödeyecek" dedi.

Rusya’dan deniz ürünleri, votka ve elmas ithalatı yasaklanacak

Biden, "Onların yüz milyonlarca dolar değerindeki süper yatlarının ve evlerinin peşine düşerken ayrıca ülkemizde üretilen üst düzey ürünleri almalarını da zorlaştıracağız. Bu ürünlerin ihracatını da yasaklayacağız" dedi. Bir Beyaz Saray yetkilisi ise Biden’ın açıklamalarının ardından, ABD’nin Rusya’dan alkol ve votka ve havyar gibi deniz ürünleri ithalatını yasaklayacağını ve ABD’nin Rusya’ya lüks mal ihracatı yasağının tütün, giyim, mücevher, araba ve antika gibi malları kapsayacağını söyledi.