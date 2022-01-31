ABD Başkanı Joe Biden, “Rusya, diplomasiden uzaklaşıp Ukrayna’ya saldırmayı seçerse tüm sorumluluğu üstlenecek ve bu hamlesi hızlı ve ciddi sonuçları beraberinde getirecektir” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin talebi üzerine Rusya-Ukrayna arasındaki krizi ele almak için bugün düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Rusya’nın Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehdidinin tüm ayrıntılarının sunulduğunu belirten Biden, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin uluslararası topluluğa olan tehdidinin tüm sonuçlarını yalnızca Ukrayna için değil, uluslararası bir düzen için açıkladık” dedi.

Biden, “Rusya, güvenlik endişelerimizi barışçıl bir diyalog yoluyla çözme konusunda samimi olursa ABD ve müttefiklerimiz iyi niyetle çalışmaya devam edeceklerdir. Fakat Rusya, diplomasiden uzaklaşıp Ukrayna’ya saldırmayı seçerse tüm sorumluluğu üstlenecek ve bu hamlesi hızlı ve ciddi sonuçları beraberinde getirecektir” ifadelerini kullandı.

Biden, “ABD ve müttefiklerimiz her senaryoya hazırlanmaya devam ediyor. Dünya, Rusya’nın tehdidine karşı net bir duruş sergilemeli ve bu tehdidin doğurabileceği tüm risklere yanıt vermeye hazır olmalıdır. Bugün düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısı, dünyayı tek bir sesle konuşmaya çağırmak için önemli bir adım” dedi.