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Biden: "Putin’in Ukrayna’yı işgal kararı verdiğine inanıyorum"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgal etmeye karar verdiğine inandığını söyledi.

Politika 19.02.2022, 10:10 19.02.2022, 10:23
Biden: "Putin’in Ukrayna’yı işgal kararı verdiğine inanıyorum"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgal etmeye karar verdiğine inandığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği basın toplantısında Rusya-Ukrayna krizine dair önemli açıklamalarda bulundu. Biden, "Son birkaç gündür Donbass’ta Ukrayna’yı kışkırtmaya çalışan Rus destekli güçlerin ateşkes ihlallerinde büyük bir artış olduğunu gördük" diyerek Donbass’ta Rus destekli ayrılıkçılar tarafından bir anaokulunun vurulduğu saldırının suçunun Ukrayna’ya atıldığını belirtti. Ayrıca Ukrayna’nın Donbass’ta büyük bir saldırı başlatmayı planladığını iddia eden Rus destekli ayrılıkçılar da dahil olmak üzere Rus tarafının daha fazla dezenformasyon kampanyasına başvurduğunu belirten Biden, Rusya’nın sınırlarına 150 binden fazla asker yığdığını söyledi.

"Rus kuvvetlerinin önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta Ukrayna’ya saldırmayı planladıklarına inanmak için nedenlerimiz var"

Biden, "Bütün bunlar, Rusların daha önce kullandıkları taktiklerle tutarlıdır, Ukrayna’ya karşı harekete geçmek için yalan bir gerekçe oluşturmak. Bu aynı zamanda ABD’nin, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın haftalardır uyardığı bahane senaryolarıyla da uyumludur" dedi. Rus birliklerinin şu anda Ukrayna’yı Belarus’tan, Ukrayna sınırından ve Karadeniz’den kuşatmış durumda olduğunu vurgulayan Biden, "Rus kuvvetlerinin önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta Ukrayna’ya saldırmayı planladıklarına inanmak için nedenlerimiz var. Ukrayna’nın başkenti Kiev’i, 2.8 milyon masum insandan oluşan bir şehri hedef alacaklarına inanıyoruz" dedi.

"Ukrayna’da savaşa asker göndermeyeceğiz, ancak Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğiz"

Biden, "Rusya’nın planlarını yüksek sesle ve defalarca dile getiriyoruz, bir çatışma istediğimiz için değil, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeyi haklı çıkarmak ve hareket etmelerini önlemek için sunabileceği herhangi bir nedeni ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Rusya planlarını sürdürürse savaştan sorumlu olacak" ifadelerini kullandı. "ABD ve müttefiklerimiz NATO topraklarının her santimetresini kolektif güvenliğimize yönelik her türlü tehdide karşı da savunmaya hazırlar" diyen Biden, "Ukrayna’da savaşa asker göndermeyeceğiz, ancak Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Geçtiğimiz yıl ABD’nin Javelin füzelerinden mühimmata kadar savunma kabiliyetini güçlendirmek için Ukrayna’ya 650 milyon dolar gibi rekor miktarda güvenlik yardımı sağladığını dile getiren Biden, "Ayrıca daha önce Ukrayna’ya insani yardım ve ekonomik destek olarak da 500 milyon dolar sağladık ve bu haftanın başlarında Ukrayna’nın ekonomik direncini güçlendirmek için 1 milyar dolara kadar ek bir devlet kredisi garantisi de açıkladık" dedi.

"Müzakere masasına dönmek için çok geç değil"

Biden, "Ancak sonuç şudur, ABD ve müttefiklerimiz ile ortaklarımız Ukrayna halkını destekleyecektir. Rusya’yı eylemlerinden sorumlu tutacağız. Batı birleşti ve kararlı. Rusya’ya Ukrayna’yı daha fazla işgal ederse ağır yaptırımlar uygulamaya hazırız" şeklinde konuşarak bir kez daha yaptırım vurgusu yaptı. Biden, "Ancak tekrar söylüyorum, Rusya hala diplomasiyi seçebilir. Müzakere masasına dönmek için çok geç değil" ifadelerini kullandı. Dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un 24 Şubat’ta Avrupa’da bir araya gelme konusunda anlaştığını belirten Biden, "Ancak Rusya bu tarihten önce Ukrayna’yı işgal ederse diplomasinin kapısını kapattıkları açıkça görülecektir. Savaşı seçmiş olacaklar ve ağıt bir bedel ödeyecekler. Sadece bizim ve müttefiklerimizin yaptırımları değil, dünyanın geri kalanının da tepkisiyle karşılaşacaklar" dedi. Biden, "Biliyorsunuz, milletimizi ve dünyamızı bölen birçok konu var, ancak Rus saldırganlığına karşı durmak bunlardan biri değil. Amerikan halkı birleşti. Avrupa birleşti. Transatlantik birleşti. Bu ülkedeki siyasi partilerimiz birleşti. Rusya, savaş ile getireceği tüm ıstıraplar ya da geleceği herkes için daha güvenli hale getirecek diplomasi arasında bir seçeneğe sahip" şeklinde konuştu.

"Zelenskiy’in kararı"

Bir gazetecinin, "Bir işgal ABD’nin söylediği kadar yakınsa, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Ukrayna’yı terk etmesinin (Almanya’da başlayan Münih Güvenlik Konferansı için) akıllıca olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu Biden, "Bu onun vermesi gereken bir karar" şeklinde yanıtladı.

"Putin’in işgal kararı verdiğine inanıyorum"

Biden, "Başkan Putin’in (Ukrayna’nın) işgale karar verip vermediğine dair bir fikriniz var mı?" sorunu ise, "Şu andan itibaren kararı verdiğine inanıyorum. Buna inanmak için nedenlerimiz var" şeklinde yanıtladı.

Gazetecinin, "Başkan Putin bu hafta sonu bazı nükleer tatbikatları denetleyecek. Bunu nasıl görüyorsunuz?" sorusuna yönelik Biden, "Nükleer silah kullanmayı düşündüğünü sanmıyorum" dedi. Biden, "Başkan Putin’in Ukrayna’yı işgal edeceğine ikna oldunuz mu? Birkaç dakika önce söylediğiniz şey bu mu?" sorusunu ise, "Evet" şeklinde yanıtladı. Biden, gazetecinin "Öyleyse diplomasi masadan kalktı mı?" sorusuna yönelik ise, "Hayır. Her zaman var" dedi. "Bu seçeneği düşündüğüne inanmak için hangi nedeniniz var?" sorusu üzerine Biden, "Önemli bir istihbarat kabiliyetimiz var. Çok teşekkürler" diyerek basın toplantısını sonlandırdı.

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