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Biden: "Putin’in bazı danışmanlarını kovduğuna dair belirtiler var"

ABD Başkanı Joe Biden, Putin’in kendini izole ettiğine dair bazı belirtiler olduğunu ifade ederek, "Putin’in bazı danışmanlarını kovduğuna dair belirtiler var" dedi.

Politika 31.03.2022, 22:46
Biden: "Putin’in bazı danışmanlarını kovduğuna dair belirtiler var"

ABD Başkanı Joe Biden, Putin’in kendini izole ettiğine dair bazı belirtiler olduğunu ifade ederek, "Putin’in bazı danışmanlarını kovduğuna dair belirtiler var" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, ABD’de petrol fiyatlarındaki artışın nedenini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgali ile ilişkilendirdi. Biden, "NATO müttefikleri ve Avrupalı ortaklarımızla Rusya’ya karşı şimdiye kadar hiçbir yerde uygulanmamış en ağır yaptırımları uyguluyoruz. Şu ana kadar bu eylemler Putin’i dünyadan izole ederek Rusya’nın ekonomisini felce uğratıyor ve Ukraynalıların ülkeleri için savaşmalarına ve acılarını hafifletmelerine yardımcı olmaya çalışıyor. Ama en başından beri söylediğim gibi, Putin’in savaşı dünyanın her yerinde müttefiklerimize ve demokrasilere birer maliyet getirdi. Putin’in savaşı Amerikalılar ve müttefiklerimiz için petrol fiyatlarında artış olarak etkisini gösteriyor" dedi.

Biden, "Petrol fiyatlarında iki temel sorun var. Bunlardan birincisi Covid-19, ikincisi ise Vladimir Putin’dir. Bunun nedeni Putin’in savaşı. Şimdi dünya çapında birçok insan artık Rus petrolünü satın almıyor" ifadelerini kullandı.

"6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrol serbest bırakılacak"

Rus enerjisine bağımlılığın azaltılması için planı olduğunu söyleyen Biden, planının büyük bir parçası olarak, ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakılması yönünde karar aldığını duyurdu. Biden, "Planımın en önemli kısmında, önümüzdeki 6 ay boyunca günde 1 milyon varilin serbest bırakılmasına izin veriyorum. Bu 6 ayda toplamda 180 milyon varil petrol demektir" dedi.

Biden, bir kez daha Putin’e diktatör olarak nitelendirdi

Putin’i yeniden diktatör olarak nitelendiren Biden, "Aile bütçelerimiz, petrol fiyatları, bunların hiçbiri bir diktatörün savaş ilan edip etmemesine bağlı olmamalı. Putin’in eylemleri nedeniyle fiyatlar yükseliyor. Yeterli arz yok. Bu yüzden bugün bu bağımlılık ve belirsizlik dönemini sona erdireceğiz. Sonuç olarak, daha düşük petrol fiyatları istiyorsak, şu anda daha fazla petrol arzına ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Hiçbir ABD’li şirket Putin’in eylemlerinden faydalanmaz"

Biden, bazı şirketlerin petrol fiyatlarındaki artış sebebiyle arz artışı istemediklerini ve fiyat artışı ile daha yüksek kar sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Ülkenizin iyiliği, dünyanın iyiliği için acil üretime yatırım yapma zamanı. Vladimir Putin’e yanıt vermemiz gerekiyor. Benim şirketlerin iyi kazanç sağlamasıyla ilgili bir sorunum yok ancak hiçbir ABD’li şirket, kendilerini zenginleştirmek için bir pandemiden veya Vladimir Putin’in eylemlerinden yararlanmamalıdır" şeklinde konuştu.

Biden ayrıca, "Sonuç olarak, tüm dünyada fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı hep birlikte azaltmamız gerekiyor. Dünya çapındaki ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte temiz enerji ve iklim kriziyle mücadele konusundaki taahhüdümüzü katlamamız, fosil yakıtlara olan bağımlılığımızdan kurtulmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Putin’in bazı danışmanlarını kovduğuna dair belirtiler var"

ABD’nin Putin’in danışmanları tarafından yanlış yönlendirildiğine dair istihbarat aldığını duyurmasının ardından Biden, Putin’in kendini izole ettiğine ve bazı danışmanlarını kovduğuna dair bazı belirtiler olduğunu söyledi.

Biden, "Kendini izole ediyor gibi görünüyor ve bazı danışmanlarını kovduğuna dair bazı işaretler var. Ancak şu elimizde sağlam kanıt yok, bu olmadığı için daha fazla detay vermeyeceğim" dedi.

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