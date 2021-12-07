Biden-Putin görüşmesi sona erdi

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’nın doğusunda artan gerilimi ele aldığı görüşme sona erdi. Biden görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri saldırganlığı durumunda ekonomik yaptırım ve diğer önlemlerin uygulanacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusunda artan gerilimi ele aldığı kritik görüşme sona erdi. Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağı ve iki ülke arasındaki gerilimin masaya yatırıldığı görüşme, Washington saati ile 10.00’da başlayarak 2 saat 1 dakika sürdü. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmeye dair ilk açıklama Beyaz Saray’dan geldi. Açıklamada, Biden’ın ABD ve Avrupalı müttefiklerinin, Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınaktan dolayı duyduğu derin endişelerini dile getirdiği belirtildi. Ayrıca, "Biden, askeri saldırganlık durumunda ABD ve müttefiklerinin güçlü ekonomik yaptırım ve diğer önlemlerle karşılık vereceğini açıkça belirtti. Biden, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi ve gerilimi azaltma ve diplomasiye dönüş çağrısında bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede iki liderin, ekiplerini görüşmenin takibini yapmakla görevlendirdiği kaydedildi. Putin ve Biden’ın stratejik istikrara dayalı ABD-Rusya diyaloğu, siber zorbalık ve İran konularını da ele aldığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden ile Putin görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna ilettiğimiz gibi, Rus ekonomisi üzerinde zararlı bir etkisi olabilecek bir dizi ekonomik yaptırım hazırlama konusunda net olacağız" demişti.