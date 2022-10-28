Biden, Pelosi’nin eşine yapılan saldırıyı kınadı

ABD Başkanı Joe Biden’ın Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşi Paul Pelosi’ye yapılan saldırıyı kınadığı bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi’nin San Francisco’daki evinde saldırıya uğramasının ardından Beyaz Saray’dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı açıklamada, Biden’ın dualarının Paul Pelosi ve tüm Pelosi ailesiyle olduğunu belirtti. Biden’ın Pelosi’yi arayarak, kendisine desteğini bildirdiğini aktaran Jean-Pierre, "Başkan Biden, tüm şiddet olaylarını kınamaktadır ve ailenin mahremiyet talebine saygı duyulmasını istemektedir" ifadesini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşi Paul Pelosi, San Francisco’daki evinde saldırıya uğramış, Pelosi hastaneye kaldırılırken, saldırganın da gözaltına alındığı bildirilmişti.