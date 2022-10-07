Biden: “Nükleer savaş riski 1962’den bu yana en yüksek seviyede”

ABD Başkanı Joe Biden dünyada nükleer savaş riskinin 1962 Küba Füze Krizi’nden beri en yüksek seviyede olduğunu belirterek, “Kennedy ve Küba Füze Krizinden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmamıştık. Putin’in tehdidi gerçek, çünkü ordusu önemli ölçüde düşük performans gösterdi” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Demokrat Parti’nin New York’taki bağış toplama gecesinde önemli açıklamalarda bulundu. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’ın Ukrayna’daki savaşta nükleer silah kullanma ihtimaline yönelik, “Putin oldukça iyi tanıdığım bir adam. Nükleer, biyolojik veya kimyasal silahların kullanımı hakkında konuşurken şaka yapmıyor” ifadelerini kullandı. Biden dünyada nükleer savaş riskinin 1962 Küba Füze Krizi’nden beri ilk kez bu kadar yüksek olduğunu söyledi.

Dünyanın sonu geldiğinde yapılacağı belirtilen büyük savaş anlamına gelen "armageddon" ifadesini kullanan Biden, “Kennedy ve Küba Füze Krizinden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmamıştık. Putin’in tehdidi gerçek, çünkü ordusu önemli ölçüde düşük performans gösterdi. Taktik bir nükleer silahın kolayca kullanılması ve sonunda Armageddon ile sonuçlanmaması gibi bir şey olacağını düşünmüyorum” dedi. Biden, “Putin’in çıkış yolunun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Çıkış yolunu nereden buluyor? Sadece itibarını değil, aynı zamanda önemli gücünü de kaybediyor” şeklinde konuştu.

Putin’in nükleer tehdidi

Rusya lideri Putin geçtiğimiz ay yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Batılı ülkelerin ve Kiev yönetiminin kendilerini Zaporijya Nükleer Santrali’ni bombalamak dahil çoğu kez nükleer saldırılarla tehdit ettiğini belirtmişti. Putin, "Nükleer şantajda bulundular. Rusya ile ilgili bu tür açıklamalara izin verenlere, ülkemizin de çeşitli imha yöntemlerine sahip olduğunu ve bazı bileşenlerinde NATO ülkelerininkinden daha modern olduğunu hatırlatmak isterim. Ülkemizi, halkımızı korumak için elbette elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız. Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Batı, Rusya-Ukrayna barışını istemiyor. Zamanında SSCB’yi böldüler, şimdi sıra Rusya’ya geldi. Hedefimiz Donbass’ı özgürleştirmek. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Batı’ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil" ifadelerini kullanmıştı.