ABD Başkanı Joe Biden, Kraliçe II. Elizabeth’in ölümü dolayısıyla yayınladığı taziye mesajında, "Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth bir hükümdardan daha fazlasıydı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth’in hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayınladı. Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade eden Biden, "Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth bir hükümdardan daha fazlasıydı. Bir çağı tanımladı. Kraliçe II. Elizabeth, Birleşik Krallık ve ABD arasındaki ittifakın temelini derinleştiren, eşsiz bir haysiyet ve istikrara sahip devlet kadınıydı. İlişkimizi özel kılmaya yardım etti. Bugün, ABD’nin dört bir yanındaki insanların düşünceleri ve duaları, Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu halkıyla birlikte. Sadece Kraliçeleri için değil, aynı zamanda sevgili anneleri ve büyükanneleri için de yas tutan Kraliyet Ailesine en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Mirası, İngiliz tarihinin sayfalarında ve dünyamızın hikayesinde büyük yer alacak’’ dedi.

"Yeni Kral ve Kraliçe ile yakınlığımızı sürdürmek için sabırsızlanıyoruz"

Taziye mesajında Kraliçe II. Elizabeth ile bir araya geldiği anlara da yer veren Biden, "Kraliçe ile ilk kez 1982’de Senato heyetinin bir parçası olarak Birleşik Krallık’a seyahat ederken tanıştık. Haziran 2021’de Başkan ve First Lady olarak ilk yurt dışı gezimizde bizleri zekasıyla büyülediği, nezaketiyle duygulandırdığı ve bilgeliğini cömertçe bizimle paylaştığı ve konukseverliğini bizlere sunmasından dolayı onur duyduk. Her şeyi anlattı, 14 ABD başkanıyla görüştü. Yeni Kral ve Kraliçe ile yakınlığımızı sürdürmek için sabırsızlanıyoruz’’ açıklamasında bulundu.

"Kendisi dikkatli dinler, stratejik düşünürdü"

Eski ABD Başkanı Donald Trump da Kraliçe II. Elizabeth için mesaj yayınlayanlar arasında yer aldı. Trump, Kraliçenin ’’sıradışı bir barış ve istikrar mirası’’ bıraktığını söylerken, eski ABD başkanlarından Barack Obama da yaptığı açıklamada, "Kendisi dikkatli dinler, stratejik düşünürdü. Kayda değer diplomatik başarıların kaynağındaydı’’ ifadelerini kullandı.

"Kriz zamanlarında istikrarı sağladı"

Öte yandan dünya liderlerinden de 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth için taziye mesajları gelmeye devam ediyor. İtalya Başbakanı Mario Draghi yayınladığı taziye mesajında, ’’Kraliçe Elizabeth, son 70 yılda dünya tarihinde önemli bir figür olmuştur. Birleşik Krallık’ı ve Milletler Topluluğu’nu, kurumlara ve demokrasiye karşı duruş, bilgelik ve saygıyla temsil etti. Ülkesinin en sevilen sembolüydü ve tüm dünyada saygı ve sevgi topladı. Kriz zamanlarında istikrarı sağladı ve sürekli ve köklü bir değişim geçiren bir toplumda geleneğin değerini canlı tuttu’’ dedi.

"Onarılamaz kayıp"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de bir taziye mesajı yayınlayarak, "Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ukrayna halkı adına taziyelerimizi iletiyoruz. Kraliyet Ailesi, tüm Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğ için bu onarılamaz kaybın ardından duygularımız ve dualarımız sizinle’’ ifadelerini paylaştı.