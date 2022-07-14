Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail temasları çerçevesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Herzog Biden’a "İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Nişanı"nı takdim etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı olan İsrail’de temaslarına devam ediyor. Kudüs’teki Cumhurbaşkanlığı Konutuna gelen Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi tarafından kırmızı halı ile karşılandı. Biden, Herzog ile görüşmesi öncesi Cumhurbaşkanlığı Konutu ziyaretçi defterini imzaladı. Biden deftere, "Dostum, iki büyük ülkemiz arasındaki sağlam bağı derinleştirmek için yaptığın her şey için teşekkür ederim. Ortak İrlanda köklerimizden, ortak İsrail sevgimize kadar, kalben ve ruhen birleştik. Dostluğumuz kalıcı olsun ve büyümeye devam etsin! Büyükbabam Finnegan’ın dediği gibi, İrlandalı budur. Tanrı seni korusun” ifadelerini yazdı.

“Birleşik Devletler olduğu sürece asla yalnız olmayacaksınız”

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Herzog Biden’a "İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Nişanı"nı takdim etti. Biden, İsrail’e olan sevgisine değinerek, “İsrail’e olan sevgimin köklü olduğunu biliyorsunuz” dedi.

“İsrail ve ABD, umut, cesaret ve kararlılık üzerine inşa edilmiş yerlerdir” ifadelerini kullanan Biden, “İsrail’in geliştiğini görmek, İsrail’in kurucu babalarının ve annelerinin en çılgın hayallerinin bugün İsrail’in çocuklarının tadını çıkardığı bir gerçekliğe dönüştüğünü görmek benim için inanılmaz” dedi.

İsraillilere baktığında çölü verimli topraklar haline getiren ve Demir Kubbe’yi inşa eden daha güvenli, daha entegre ve daha özgüvenli bir ulus gördüğünü ifade eden Biden, “Komşularıyla daha iyi ilişkilere sahip insanlar görüyorum. Daha önce barışı sağlamlaştıran ve bunu tekrar yapabilecek bir millet. Asla yalnız kalmayacak bir ulus, çünkü Birleşik Devletler olduğu sürece asla yalnız olmayacaksınız” dedi.

“Kariyerimin en büyük onurlarından biri”

Biden, söz konusu nişanı “kariyerinin en büyük onurlarından biri” olarak nitelendirerek, "Bir lider olarak, bugün bu ödülü almanın kariyerimin en büyük onurlarından biri olduğunu tereddüt etmeden söyleyebilirim ve bunu kalbimin derinliklerinden söylüyorum" dedi.

“İran terörüne karşı birleştik”

Herzog ise, ABD ve İsrail’in “İran terörüne karşı” birleştiklerini ve bölge için en büyük tehdit olan nükleer silah kapasitesi için harekete geçtiklerini belirterek, bunun sadece bölgeleri için dünya için de en büyük tehdit olduğunu öne sürdü. Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı’na değinen Herzog, güçlü İsrail-ABD ilişkilerinin bölgesel ve küresel istikrar, barış ve refah için kritik olduğunu vurguladı.

“Yeni bir Orta Doğu değil, sürdürülebilir barışın bölgesel bir ekosistemi oluşturabiliriz”

Herzog, “Birlikte, yalnızca yeni bir Orta Doğu değil, sürdürülebilir barışın bölgesel bir ekosistemi oluşturabiliriz” ifadelerini kullanarak, “Liderliğiniz altında, bölgemizi küresel bir gerilim kaynağından küresel bir istikrar ve ilerleme kaynağına dönüştürmeye devam edebiliriz. Orta Doğu, iklim inovasyonu ve birleşik tıbbi araştırma, temiz enerji, inançlar ve halklar arasında barışçıl alışveriş için bir buluşma noktası haline gelebilir. Önümüzdeki günlerde Riyad’daki toplantılarınıza getireceğiniz nimet budur" dedi.

Biden, Netanyahu ile görüştü

Biden Herzog’un ardundan muhalefet lideri ve eski Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Netanyahu, Biden ile görüşmesini "sıcak, mükemmel bir toplantı" olarak nitelendirerek, Biden’ın İsrail’e "gerçekten sarsılmaz" bağlılığı olduğunu vurguladı.

Biden’ın Demir Kubbe hava savunma sistemi için ek finansman sağlamadaki rolüne dikkat çeken Netanyahu, Biden’ın İsrail’i “yıllar boyunca birçok alanda desteklediğini” ifade etti. Biden ile 40 yıldır arkadaş olduklarını belirten Netanyahu, “Ancak önümüzdeki 40 yılı garanti altına almak için İran tehdidiyle başa çıkmalıyız” dedi.

"Güvenilir bir askeri saldırı seçeneği olmalı"

İran’a karşı yaptırımların ve savunma amaçlı askeri hazırlıkların yeterli olmadığına dikkat çeken Netanyahu, "Güvenilir bir askeri saldırı seçeneği olmalı" dedi.

Biden’a Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) anlaşmasının “berbat” olduğunu söylediğini belirten Netanyahu, “Konumumu biliyor. Ona inandırıcı bir askeri seçenek olmadan İran’ın durdurulamayacağını söyledim. İran caydırılmazsa, bu askeri seçenek kullanılmalı” dedi.