ABD Başkanı Joe Biden, gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden George Floyd ve ırkçılık konularına değinerek, "Floyd’un hayatına mal olan 8 dakika 46 saniye, milyonlarca Amerikalının ve dünya çapında milyonlarca insanın gözünü açtı" ifadelerini kullandı. Biden konuşmasının ardından "ırksal eşitlik" temalı 4 kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden düzenlediği basın toplantısında, George Floyd ve ırkçılık konularına değindi. Başkan Biden, geçtiğimiz yıl Minneapolis’te polis memurları tarafından gözaltına alındığı sırada boynuna baskı uygulanması nedeniyle hayatını kaybeden Floyd’un ölümü hakkında, "Birçok Amerikalının görmediği veya görmeyi reddettiği olay artık göz ardı edilemezdi" ifadelerini kullandı.

“Bu adaletin boynundaki bir dizdi ve unutulmayacaktı"

Floyd’un gözaltına alındığı anlara ait görüntülerin ABD vatandaşlarının ve dünya çapında birçok kişinin tepkisini çektiğini belirten Biden, "George Floyd’un hayatına mal olan bu 8 dakika 46 saniye, milyonlarca Amerikalının ve dünya çapında milyonlarca insanın gözünü açtı. Bu adaletin boynundaki bir dizdi ve unutulmayacaktı" dedi.

Biden’dan “ırksal eşitlik” kararnameleri

Başkan Biden, "ırksal eşitlik" temalı 4 kararnameyi imzaladı. Biden’ın imzaladığı kararnameler içinde ABD Adalet Bakanlığının özel hapishaneler ile herhangi bir sözleşmeyi yenilememesi yönünde bir kararnamede bulunuyor. Kararname ile Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın almış olduğu bir kararı daha tersine çevirerek, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin politikasını yeniden başlattı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’de geçtiğimiz yıl yaşanan ırkçılık karşıtı protestoların ardından seçim kampanyası vaatlerinden birinde, ülkedeki ırksal eşitliği artırmaya yönelik bir dizi kararname ve başkanlık kararı imzalayacağını ifade etmişti.