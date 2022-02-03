Biden: "DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyş öldürüldü."

ABD Başkanı Joe Biden, İdlib’de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın liderinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Biden, ABD'nin Suriye operasyonunda DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Biden'ın Türkiye saati ile 17.30'da operasyonun detaylarını açıklayacağı belirtildi.

Dün ABD, İdlib'de bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle operasyon gerçekleştirmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, operasyonun başarılı olduğunu söylemiş, Amerikan tarafından can kaybının olmadığını ve daha fazla bilgi mevcut olduğunda paylaşılacağını belirtmişti.

ABD, Ekim 2019'da İdlib'te benzer bir operasyonla, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.