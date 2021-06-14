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Biden'dan Rusya ve Çin vurgusu
ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi’ne ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya’nın saldırganlığının ve Çin kaynaklı stratejik zorlukları ele aldıklarını ifade etti.
Politika 14.06.2021, 20:03
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabında zirvede ele alınan konulara değindi. “NATO İttifakımız her zamankinden daha güçlü” diye Biden, “Bugün, Rus saldırganlığı, Çin'den gelen stratejik zorluklar, kötü niyetli siber faaliyetler, terörizm ve iklim değişikliği dahil olmak üzere toplu savunmamızı tartışmak için 29 müttefikimizle birlikteyim” dedi.