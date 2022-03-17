Son Dakika
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 21 yaşındaki kaleci Berke Özer ile yeni sezonda yolların ayrılacağını açıkladı.
Biden, Çin Devlet Başkanı Xi ile yarın telefonda görüşecek
ABD Başkanı Joe Biden’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yarın telefonda görüşeceği bildirildi.
Politika 17.03.2022, 18:26
ABD Başkanı Joe Biden’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yarın telefonda görüşeceği bildirildi.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yarın telefonda görüşeceği bildirildi. Açıklamada, söz konusu görüşmenin ABD ve Çin arasındaki iletişimi sürdürmek için devam eden çabaların bir parçası olduğu ifade edilerek, “Liderler, iki ülke arasındaki rekabetin yanı sıra Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşını ve diğer karşılıklı endişe konularını ele alacak” denildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Biden ve Xi arasındaki görüşme doğrulanarak, Biden ve Xi’nin Çin-ABD ilişkilerini ve ortak endişe konularını tartışacağı aktarıldı.