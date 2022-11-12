Biden, bu kez Kamboçya ile Kolombiya’yı karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Kamboçya’da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 2022 Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, ev sahibi Kamboçya ile Kolombiya’yı karıştırdı.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 2022 Zirve’si Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de düzenlendi. Zirveye katılan ABD Başkanı Joe Biden konuşması sırasında yeni bir gafa daha imza attı. Kolombiya ile Kamboçya başbakanını karıştıran Biden, "Şimdi tekrar Kamboçya’da beraberiz. Daha önce yaptığımızdan daha güçlü bir ilerlemeyi inşa etmeyi dört gözle bekliyorum ve Kolombiya’nın Başbakanı’na ASEAN başkanlığındaki liderliği ve bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz perşembe günü de Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada Rusya’ya katılan Herson bölgesi ile Irak’ın Felluce bölgelerini karıştırarak, "Ruslar Felluce’den çekiliyor" demişti.