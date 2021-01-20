ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, yeni dönem sinyallerini "Amerika’da yeni bir gün" paylaşımı ile verdi.

ABD’de merakla beklenen yemin törenine saatler kala Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni dönemin sinyallerini verdi. Biden, "Amerika’da yeni bir gün" paylaşımı yaptı.

Biden, yemin töreninin ardından resmen göreve başlayacak.