Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: “Beyoğlu güvenlidir, İstanbul güvenlidir”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, konsolosluklarını kapatan ülkelere ilişkin, “Bu bir meydan okumadır. Beyoğlu güvenlidir, İstanbul güvenlidir, Türkiye güvenlidir ve kimsenin de sözde istihbaratla korkutmalarına pabuç bırakmayacak bir millettir” diyerek tepki gösterdi.

Türk Dünyasındaki dil ve kültür ortaklığının güzel sanatlar alanındaki yansımasını ifade eden “Türk Dünyası İstiklal’de Buluşuyor” isimli sergi Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergide; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva ve Hakas Cumhuriyeti, Gagavuz Yeri ve Türk’ün sınırlar aşan gönül coğrafyasının tabiatı, tarihi, mimari dokusu, insan manzaraları yer aldı. Serginin açılışına, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raev, Kuzey Makedonya Kültür Merkezi Müdürü Ramadan Ramadani, Kırgızistan Başkonsolosu Lira Sıdıkova, Endonezya Konsolosları Wira Hadikusuma Maskardi ve Haqiqul Rezkyanta, KKTC Konsolosu Çağrı Kalfaoğlu, MHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bayram Gölcük, MHP İl Başkan Yardımcısı Muharrem Atsız ile HÜDAPAR Beyoğlu İlçe Başkanı Seyfettin Güler katıldı. Açılış öncesinde, Arslanbek Sultanbekov, "Dombra" parçasını seslendirdi. Serginin Türk dünyası için önemine dikkat çeken Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul’daki konsoloslukların kapatılması konusunda da konuştu. Bu kararın teröre ve teröristlerin istedikleri korku ortamına destek verdiğini söyleyen Yıldız, İstanbul’un, Beyoğlu’nun güvenli bir yer olduğunu vurguladı.

“Terörün ve teröristin oluşturmak istediği korkuyu, psikolojiyi istihbarat var deyip yaymak suretiyle teröre ve terörizme hizmet ediyorlar”

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “İstiklal, Türklüğün şiarındandır. Onun için Türkler istiklaline aşıktır. Onun için bugün Türk dünyasını anlatan fotoğraflar, ‘Türk Dünyası İstiklal’de Buluşuyor’ sloganıyla bu serginin açılışını Türksoy ile beraber gerçekleştiriyoruz. ‘Türk Dünyası İstiklal’de Buluşuyor’, Türklük ve istiklal üzerindeki vurgu, özellikle şu birkaç günde ayrıca önem kazanıyor. Teröristlerle iş birliği yaparak teröristleri eğitenler daha sonra bombalı eylemlerde kullanılmak üzere dünyanın farklı bölgelerine gönderenler ve buna dair istihbaratı da kendilerine malzeme olarak kullananlar birkaç gündür Türkiye’de, İstanbul’da ve özellikle Beyoğlu’nda, Taksim’de, İstiklal’de, Galata’da bulunmayın diye açıklama yapıyor. Bugün Beyoğlu’nda bazı konsolosluklarımız bu gerekçe ile kapalı tutulmaktadır. Buradan, İstiklal Caddesi’nden bu bir meydan okumadır. İstiklalimize aşık bir milletiz. Onun için, korkacak varsa, kendileri bilirler, bizim kimseden korkumuz yok. Milli mücadelede, Malazgirt’te, Çanakkale’de bütün dünyaya bunu gösterdik. Şimdi bütün dünyaya çağrımızdır. Beyoğlu, 24 saat kültürüyle, sanatıyla, yaşamıyla var olan ilçemizdir. Onun için büyükelçiliklerin yaptığı bu açıklamayı geçtiğimiz günlerde cevapladık. Kendilerince terörün ve teröristin oluşturmak istediği korkuyu, psikolojiyi sadece istihbarat var deyip yaymak suretiyle aslında teröre ve terörizme hizmet ettiklerini mutlaka bu büyükelçilikler biliyorlardır. Kimlerin teröristleri eğittiği, kimlerin onlara silah ve cephane gönderdiğini bütün dünya bilmektedir. Bugün Türksoy genel sekreteriyle iş birliğimiz neticesinde hep birlikte Türk dünyasının İstiklal’de buluştuğu serginin açılışını gerçekleştiriyoruz ve bütün dünyaya, Beyoğlu güvenlidir, İstanbul güvenlidir, Türkiye güvenlidir ve kimsenin de sözde istihbaratla korkutmalarına pabuç bırakmayacak bir millettir” dedi.